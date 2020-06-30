Chickeeduck被揭去年起欠租逾百萬遭入稟追討　周小龍：已還清

童裝店Chickeeduck早前於荃灣愉景城分店，擺放反修例的「民主女神像」，至今未移走，昨日（29日）收到業主電郵通知將不獲續租，需要在21日內搬走。行政總裁周小龍認為是政治打壓，然而愉景新城發言人表示，有關租戶的三年租約於今日（2020年6月30日）到期，商場從未與有關租戶簽訂任何續租協議，此舉純屬商業決定。 有傳媒亦報道指，Chickeeduck過去多年捲入多宗欠租問題，而《香港01》記者亦發現，Chickeeduck由2009年至今年5月，最少與5個物業代理有租賃糾紛，被大發展商入稟追討欠租，多年來欠款最少涉及180萬元，但值得留意的是，11次入稟追欠租當中，有7宗於去年5月至今年5月發生，涉款超過133萬元。 周小龍則指「清者自清」，強調欠款已於上月清還，認為此事是抹黑其人格的指控。

本月中Chickeeduck愉景新城店內放置民主女神像而引地外界關注前到場支持，但《香港01》記者發現，Chickeeduck由2009年至今年5月，被大發展商入稟追欠租，多年來欠款最少涉及180萬元。（資料圖片/鄭子峰攝）

Chickeeduck愉景新城店近日在當眼處放置「民主女神像」，至今未有移走，行政總裁周小龍指昨日（29日）收到業主電郵通知，表示將不獲續租，需要在21日內搬走。周認為是政治打壓。愉景新城則說是純屬商業決定，從未與有關租戶簽訂任何續租協議。

《香港01》記者查冊發現，Chickeeduck當中涉及最少與5個大型物代理及發展商涉租賃糾紛，被入稟追欠租金最少11次，根據資料當中涉及的分店包括新鴻基地產代理有限公司，旗下分店位於將軍澳東港城、沙田新城市廣場；九龍倉物業有限公司旗下的海港城；以及旺角MOKO商場等。

根據查冊資料，由2009年7月至2020年5月期間，Chickeeduck最少被入稟11次，多年來所涉的欠租款項為1,801,760.8元。其中九龍倉物業有限公司今年5月及去年9月兩度入稟追租352,800元及336,000元，即合共688,800元；另外，新鴻基地產代理有限公司4度入稟追欠租金446,192元。

值得留意的是，11次入稟追欠租當中，有7宗於去年5月至今年5月發生，涉款1,332,026元。

本月中Chickeeduck愉景新城店內放置民主女神像而引地外界關注前到場支持，但《香港01》記者發現，Chickeeduck由2009年至今年5月，被大發展商入稟追欠租，多年來欠款最少涉及180萬元。（資料圖片/鄭子峰攝）

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《香港01》亦前發現，2019年Chickeeduck的公司申報表，行政總裁周小龍只持股4成，另外6成股份為胡法光家族持有，公司董事之一胡曉明為現任全國人大、中華總商會副會長。但於「Chickeeduck」擺放女神像後，中華總商會關於胡曉明的介紹，將原本的「Chickeeduck」董事職位刪走。

記者問及Chickeeduck由2009年至今年5月，最少與5個物業代理有租賃糾紛，被大發展商入稟追欠租，欠款最少涉及133萬元。周小龍回應指「清者自清」，強調欠款已於上月清還，認為此事為「對我人格的指控。」他解釋，Chickeeduck與其他中小企同樣在掙扎求存，若然他其身不正未清還欠款，各大商場將會站出來指控，店舖亦無法繼續營業。