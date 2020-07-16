DSE 2020｜VTC改網上收生　逾百課程供申請

中學文憑試將於下周三（22日）放榜，受到新冠肺炎疫情影響，職業訓練局（VTC）當日舉辦的課程統一收生計劃將改為網上申請，提醒若考生是新申請人，可以提前到系統網站設立入學申請帳戶，方便屆時登入及報讀心儀科目。 近年中六畢業生人數持續下降，VTC高級助理執行幹事任影嬋表示，院校已相應減少一成學額至1.5萬個，個別學科如資訊科技、幼教等相關課程，則因行業人力需求大，課程學額有所增加。

職業訓練局以往會在轄下院校設立統一收生中心，不過，今年因應疫情而改為網上申請。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續升溫，職業訓練局在下周三（22日）起舉行的統一收生計劃，將會改以網上形式進行，申請人毋須親身前往院校。

VTC高級助理執行幹事任影嬋表示，早前已報名並獲「有條件取錄的申請人」，如文憑試成績符合入學條件及要求，放榜日會獲正式取錄，只須於放榜當日指定時間內，確認接受學位。而未獲取錄或不接受學位的申請人，則可於7月22日至27日期間，再次遞交課程選擇。

任影嬋特別提醒，如想報讀VTC課程的新申請人，為減輕放榜日辦理手續的程序，可先到VTC網上收生系統設立入學帳戶，放榜日起登入系統選擇心儀課程，完成申請後，將可透過電郵即日收到通知結果，最快可以一小時內獲悉。她指，只有少部份涉及專業註冊的課程設有面試，包括社工高級文憑，若考生報讀有關課程，當日會有專人通知相約面試時間。

如果當日有考生前來院校報名，任指，有院校仍會開放，但只會安排少量的電腦，供前來的考生辦理網上申請。她提醒，如學生接受學位，須於7月27日中午前於網上辦理註冊手續，否則所派學位即屬無效。

截至七月報名人數約2.8萬 比去年跌約一成

近年文憑試考生人數持續下跌，任影嬋指，今年考生人數跌幅為逾6%，VTC院校課程報名人數亦相應下跌，截至七月，收到約2.8萬人申請，比去年減少約一成，情況屬預期之內，校方亦有相應調節學額。她指，今年VTC旗下院校提供140個學士學位、高級文憑等課程，合共約有1.5萬個學額，比去年減少10%，形容減幅大致與去年相若。

不過，她指，個別學科如資訊科技、幼教等相關課程，由於行業人力需求大，課程學額會有所增加。部份學科如適體能與運動營養學高文級憑、經典西式廚藝高級文憑等均較為受考生歡迎，每五個申請人爭一個學位。