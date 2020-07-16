DSE 2020｜港大附屬學院放榜日設網上收生　即日面試確認學位

中學文憑試(DSE)將於下周三（22日）放榜，受疫情影響，不少院校都更改報名收生方式。香港大學附屬學院 (HKU SPACE) 首設放榜日線上線下同步收生，同學放榜後可自選到校或網上報名、面試及確認取錄。 校長陳龍生預計，內地生報名人數少6成，連其他境外生，估計下學年整體收生人數會比去年少約1成。而學院將新推出地理副學士及土力工程高級文憑課程（又稱岩土工程），希望為學生提供更多選擇。

陳龍生表示，因應近年文憑試地理科相當熱門，但自資院校未有地理科課程，故學院新學年將開辦地理副學士（40學額）。（鄧穎琳攝）

​港大附屬學院校長陳龍生相信，7月22日順利放榜成數高，考慮過往放榜日會有數千學生及親友到校，不時出現排隊輪候情況，疫情來襲，學院決定推出「雙軌入學通」，以簡化程序，縮短輪候時間。獲有條件取錄的申請人在放榜當日，可透過短訊登入網上平台「iEnrol入學通」確認學位，校方預計線上申請者比例，將由原預計的三分一，增至9成。

為到校報名生設分隔措施 惟親友不能進校

至於​希望親身到校了解課程及報名的學生，可在放榜日早上8時半至晚上6時，或7月23及24日朝10晚6到校。為減少人群聚集，親友將不能陪同學生入校，學生須填寫健康申報表、通過體溫測試及戴口罩，場內也會定時消毒、實施分隔措施。

校方料內地生申請會減少約6成

學院過往每年錄取逾百名非本地生，但陳龍生指，受疫情影響，數個國際公開試取消，校方需彈性處理非本地申請，具體影響仍未知。他又說，過往每年逾千名內地生申請報讀，惟疫情未知數眾多，校方料內地生申請會較往年少約6成。

他透露，校方至今收近9,600申請，計劃最終錄取約3,300學生，即整體收生人數料比本學年少約1成。

新推地理副學士、岩土工程高級文憑

另外，陳龍生表示，因應近年文憑試地理科相當熱門，但自資院校未有地理科課程，故學院新學年將開辦地理副學士（40學額）；另因應本港大型建設多、人才缺，故將與英國工程學會、本港業界專家合作，開辦岩土工程高級文憑。

另外，學院今年將獎學金總金額大幅增至1,000萬港元，並命名為「創明天新生入學獎學金」，料更多學生可受惠。

香港大學附屬學院網上報名系統網址：https://hkuspace.hku.hk/cc/cht/admission/dual-mode-admission