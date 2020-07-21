DSE放榜2020｜專家贈疫情放榜攻略：考生壓力大、家長關心有宜忌

2020中學文憑試（DSE）明日（22日）放榜，遇上本港第三波社區爆發，學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，疫情下放榜及院校收生安排隨時有變數，提醒考生要早作準備及適時更新資訊。他形容，今年考試一度延期，口試取消，考生壓力特別大，成績難預測，建議考生宜先預備不同成績的應對方案，萬一「失手」亦有所準備。 至於家長，吳寶城建議父母按親子關係的親密程度採用不同相處方法，若關係不俗，家長可於放榜日接載子女，一起商量升學前路；倘關係緊張，父母宜採寫「紙仔」邀請子女分享成績、預備早餐等較間接方式打氣，避免以責罵或問責方式提問放榜準備，避免再起衝突。

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，疫情影響，不少學校沒考模擬考試（Mock Exam），DSE考試延期，語文科取消口試，故考生發揮或未如理想，難預計最終成績。（資料圖片／梁鵬威攝）

學友社學生輔導顧問吳寶城指出，受疫情影響，不少學校沒考模擬考試（Mock Exam），加上DSE考試延期、語文科取消口試，變動多，料部分考生發揮或未如理想，整體亦較難預測成績。而放榜安排亦隨時因疫情改動，考生角色被動，壓力可算是歷年DSE來最大。

吳寶城建議考生放榜前須思考不同成績的升學方案，除了JUPAS的改選次序，亦宜在放榜前思考萬一「失手」的後備方案及選擇。（資料圖片／黃舒慧攝）

曾因政見起衝突家庭 宜以「紙仔」表心意

反修例風波撕裂社會，家庭易因政見起衝突，吳直言，家長關心子女成績是正常，但父母宜肯定及欣賞子女的付出，應關心子女的情緒，切忌將子女與他人比較。若家長與子女關係惡劣，宜採用間接方式表達關心：「一句也不問，是不關心，但若直接問，可能語氣或用語都會引起衝突，可以寫紙仔表達關心、預留報名費，邀請子女在放榜後分享成績。」若關係良好，父母可預留時間陪伴子女放榜，共用早餐、晚餐。

若選科意見不一，他建議父母溫和地提出意見，子女亦應耐心解釋，說明有意報讀的原因、課程優勢及出路，「好多時家長係擔心出路，怕子女只是一時熱情」。

學友社的放榜輔導熱線（電話：2503 3399）在疫情下仍提供服務。（學友社網頁）

報讀海外升生 要有心理準備長期網上上課

吳寶城直言，抱怨考試安排或疫情影響無法改變成績，呼籲考生「向前看」，「別再想考試表現或埋怨過去，否則愈想愈洩氣，應將焦點放在現階段可以做、可以選擇的事情上」。他舉例指，放榜前可預備不同成績的升學方案，除了JUPAS的改選次序，亦宜在放榜前思考萬一「失手」的後備方案及選擇。

不少院校今年改以網上收生，亦可能因疫情而隨時改動收生安排，他提醒考生緊貼及留意各院校最新公布。至於有意海外升學者，也需考慮學生簽證及當地疫情，有心理準備即使成功報讀，亦有機會長期網上上課。有需要時可以視像聯絡老師或同學商討。

學友社「放榜輔導熱線2503 3399」由本月18至27日提供服務，應屆文憑試考生或家長可致電查詢升學資訊及尋求情緒輔導。