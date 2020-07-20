新冠肺炎｜許樹昌：每日過百確診、公院一周便爆滿　或需禁足令

港府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌形容，今波疫情升得急，病毒量高，情況嚴峻，由於有潛伏期，他預計新一輪限制措施實行後，未來數天確診宗數仍會「破百」，直言若連續一周有三位數的確診個案，公營醫療系統便會面臨「爆滿」危機。他提醒，若大量市民仍持續外出，疫情持續嚴峻，或需實行「禁足令」。

▼第三波疫情新措施▼

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許樹昌今早（20日）在港台節目中表示，本波爆發升得急，確診個案接近幾何級上升，由於病毒有潛伏期，早前市民普遍鬆懈，本波傳播起至少高三倍，形勢更兇險。

他預計未來數天本港確診個案會持續「破百」，直言若每日錄得三位數確診個案，且持續有來歷不明個案，約一周公院便會面臨「爆滿」。

現時疫情以長者為主 預計住院時間更長

許樹昌又說，首兩波爆發以年輕留學生為主，平均留院日數約19至21日，而本波疫情以長者為主，情況較複雜、預計住院時間會更長。而在公院停止非緊急服務後，二線病床可投入服務，加上大嶼山竹篙灣和鯉魚門等臨時檢疫中心將可使用，預計短期問題不大。

他強調，餐廳、酒樓等食肆風險較高呼籲市民盡量留家，若可留家工作，應避免避免外出用膳，將空間預留予仍須外出工作的市民，購物時宜多用電子貨幣。他預計若市民合作、加強措施有效，確診數字有望在一周內回落。

近日有免檢疫人員確診 證早前政策存漏動



昨日（19日）新增輸入個案達25宗，許樹昌解釋，輸入個案增是因為政府調整免檢疫人員入境措施，為海員、機組人員留樣本而發現到確診個案。他直言，現時數據反映早前免檢疫政策存在漏動。