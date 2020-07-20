新冠肺炎｜再多14間餐廳曾有患者到訪　包括屯門八月花、板長壽司

本港新冠肺炎疫情失控，由前日（18日）下午4時至至昨日（19日）凌晨零時，短短8小時內已新增確診108宗個案，累計個案總數達到1,886宗。衛生防護中心昨日晚上更新確診者行蹤資料，再多14間餐廳「上榜」，當中多間在屯門區，包括V-city 八月花、華都商場轉角、屯門市廣場稻成小館及屯門時代廣場板長壽司等餐廳。

衞生防護中心更新確診患者行蹤，再多14間食肆曾有確診者到訪，當中逾半、即8間位於屯門，分別是華都花園E-Mo Korean Restaurant、屯門時代廣場板長壽司、屯門市廣場牛一、屯門市廣場太平洋咖啡、華都商場 轉角、華都商場雲南小鍋米線、屯門市廣場稻成小館及V-city八月花。

油尖旺區佔3間，分別是位於彌敦道198-500號紅茶冰室、砵蘭街177至181號佳記餐廳、胡社生行御滿屋日本料理。另外，亦有患者曾到過黃大仙竹園商場 McDonalds、青衣城1期 茶木及美孚新邨四期京都會酒樓。

生防護中心更新確診患者行蹤，有人曾到訪V-city 八月花。（網上圖片）

▼近14日患者居住過的住宅大廈名單▼

+ 11 + 10 + 9

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼

+ 12 + 11 + 10

▼第三波疫情新措施▼

+ 9 + 8 + 7

有確診者曾到過屯門市廣場稻成小館。（網上圖片）

患者行蹤亦遍布多個商場，包括葵青青衣城1期、西貢東港城、屯門山景邨商場、中西區海富中心1座、黃大仙竹園商場、黃大仙荷里活廣場、沙田新港城中心（4期）等。至於在公共設施方面，有患者曾到訪屯門公共圖書館，另外亦有人到過黃大仙竹園街市。