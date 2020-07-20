新冠肺炎│展覽製作工程業半年零收入　從業員料五成公司將結業

新冠疫情下，展覽業大受打擊，導致製作工程人員半年「無工開」、零收入。政府防疫抗疫基金轄下「會議展覽業資助計劃」撥款10.2億元資助展覽業，但款項只針對參展商參加展覽場租及費用，展覽製作工程人員則未能受惠。 展覽製作工程業界代表陳啟恩指出，若沒有政府支援，估計將有五成展覽製作工程公司結業，約5,000人因此失業，影響數千個家庭生計。 展覽製作工程人員關注組成員翁偉國將尋求進出口界立法會議員黃定光協助，聯同60多間公司成立「展覽製作工程人員解困關注組」，爭取政府在第三輪抗疫防疫基金支援業界渡過難關。

製作工程人員半年零收入 書展叫停失唯一開工機會

政府防疫抗疫基金轄下「會議展覽業資助計劃」撥款10.2億元資助展覽業，但款項只針對參展商參加展覽場租及費用，負責搭建展覽攤位的展覽製作工程人員則未能受惠。新冠疫情下，展覽業大受打擊，製作工程人員已半年「無工開」、零收入。近日本港爆發第三波疫情，書展叫停，多個展覽活動延期或取消，一批展覽製作工程人員失去半年來唯一開工機會。

展覽製作工程人員關注組成員翁偉國（右）形容，「20年來未見過咁嘅慘況，即使沙士時亦只停業3個月，比沙士情況壞上幾倍。」（黃穎津攝）

從業員：情況比沙士壞幾倍 無支援五成公司將結業

展覽製作工程人員關注組成員翁偉國形容，「20年來未見過咁嘅慘況，即使沙士時亦只停業3個月，比沙士情況壞上幾倍」，但自本年2月起，因疫情下未能舉行任何展覽，業界人員沒有接到任何工作，僱主只能倚靠政府「保就業」補貼勉強支付員工薪酬，甚至「有行家從銀行借數百萬元維持營運」，但仍有不少從業員無奈轉行，做清潔、地盤工人。

翁偉國又指，書展相關物資大多已準備完成，具體損失尚未能確定，但他比喻「本開可以開10日工，但現只能開3日」，收入遠不如預期。而展覽製作工程業界整體收入相較去年同期大跌95%，他們已經「捱足6個多月」，本以為書展將為他們帶來一絲曙光，但疫情近日反覆，讓一群行家「再度陷入絕望的困境」。

將尋求立法會議員黃定光協助

展覽製作工程業界代表陳啟恩表示，他們已到絕境，「如果政府唔救，估計有五成公司好快結業，約5,000人因而失業，影響幾千個家庭的生計。」翁偉國將尋求進出口界立法會議員黃定光協助，聯同60多間公司成立「展覽製作工程人員解困關注組」，爭取政府在第三輪抗疫防疫基金支援業界渡過難關。

展覽製作工程業界代表陳啟恩（左）表示，他們已到絕境，「如果政府唔救，估計有五成公司好快結業，約5,000人因而失業，影響幾千個家庭的生計。」（黃穎津攝）