新冠肺炎｜屯門富臨、維景酒店海港　均現群組爆發　員工須檢測

新冠肺炎疫情持續爆發，衞生防護中心公布今天（20日）新增73宗確診個案，包括66宗本地感染，當中涉及多個大型聚會群組。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有人在7月11日於屯門中央廣場的富臨酒家舉辦生日會，出席人數約20席，當中最少4人確診；同日該富臨酒家有另外兩個大型聚會，當中也有2人確診及一些初步確診個案。 另外，有6名確診者曾到維景酒店的海港酒家，但各人在不同日期前往，並非同一聚會。張竹君指，有確診者前往的富臨酒家及海港酒家，可能環境已受污染，亦擔心有員工染疫，已要求兩間食肆大清洗，及會安排有關員工做檢測。

張竹君指，有確診者前往的富臨酒家及海港酒家可能環境已受污染，亦擔心有員工染疫，已要求兩間食肆大清洗，及會安排有關員工做檢測。 (余俊亮攝)

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張竹君指，有人在7月11日於屯門中央廣場的富臨酒家舉辦生日會，出席人數約20席，每席約8人，即合共百多人，當中最少4人確診，包括第1739、1783、1951、1952宗個案，生日會除了聚餐，亦可能有唱歌。

富臨涉3個群組

同日該家富臨酒家亦有另外兩個聚會，例如第1740宗個案曾與家人聚會，人數約3席；而第1743宗個案亦與家人在該酒家聚餐；另亦有一些初步確診個案涉及該酒家，但三個聚會的人非互相認識。張竹君指，東區醫院初步確診的病人也曾於7月11日與家人到該富臨酒家食飯。中心已要求富臨酒家大清洗，暫時停業，並會安排為員工化驗。

張竹君指，有確診者前往的富臨酒家及海港酒家可能環境已受污染，亦擔心有員工染疫，已要求兩間食肆大清洗，及會安排有關員工做檢測。 (鄭子峰攝)

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至少6患者不同時間去過維景酒店海港酒家

另外，有6名確診者曾到維景酒店的海港酒家（第1483、1768、1799、1906、1919、1951宗個案），但各人在不同日期與朋友、家人前往，並非同一聚會，日期包括7月10、11、12、13、15日。張竹君指，海港酒家環境可能亦已受污染，或有員工染疫，已要求海港酒家大清洗，及會安排有關員工做檢測。

退休警出席新都會潮庭聚會群組 至少8人確診

至於於葵芳潮庭聚會的19人群組，張竹君指他們在茶樓吃飯後再到其中一人家中，該住址是一間宿舍，並沒有回應是否荔景紀律部隊宿舍，亦指不知是否警察或其他紀律部隊。19人當中有8人確診，包括第1770、1838、1841、1842、1862、1912、1920、1954宗。她稱估計19人都有到宿舍聚會，而由於該宿舍只有這些個案，未發現有不認識、非同一群組個案，中心未必會向居民派深喉唾液樣本瓶。她指，未有把聚會地址放到網上名單，或因太多個案，未及更新名單。