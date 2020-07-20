新冠肺炎｜中央圖書館整理員確診　紅磡市政大廈體育館清潔工染疫

本地爆發第三波新冠肺炎疫情，康文署今日（20日）公布，一名於外判清潔工初步確診，而一名外判兼職圖書館資料整理員亦確診，二人分別於紅磡市政大廈體育館及銅鑼灣香港中央圖書館工作。署方強調，已即時安排全面清潔及消毒相關地點，而設施早前已暫停開放。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

+ 22 + 21 + 20

香港中央圖書館一名兼職圖書館資料整理員確診。（資料圖片）

康文署表示，已即時安排全面清潔及消毒香港中央圖書館。（政府新聞網）

康文署表示，初步確診的紅磡市政大廈體育館外判清潔工，最近一次上班日期為上周六（18日），而該名工人因身體不適求醫，並於昨日（19日）獲通知初步確診。

至於已確診的香港中央圖書館兼職圖書館資料整理員，則於館內成人借閱圖書館工作，工作期間並沒接觸公眾人士，最近一次上班日期為本月12日，由於其為確診者的緊密接觸者，故需入住檢疫中心並進行病毒測試，於昨晚獲通知確診。



署方指，兩名員工目前已入院接受治療，情況穩定，二人最近均沒外遊紀錄，工作時有佩戴口罩，上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

康文署表示，會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒紅磡市政大廈體育館和香港中央圖書館的相關樓層及所有公共設施。而該體育館和圖書館的所有設施早前已經暫停開放。署方又稱會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺。