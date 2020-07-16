新冠肺炎｜康文署泳池員工、房署職員中招　荃景圍泳池須消毒

本港新冠肺炎疫情嚴重。康樂及文化事務署今日（16日）公佈，一名在荃灣荃景圍胡忠游泳池工作的二級康樂助理員確診，基於公共衞生考慮，荃景圍胡忠游泳池及荃景圍兒童遊樂場已關閉，徹底清潔消毒。 此外，房屋署一名高級技術主任亦確診。患者於何文田房委會總部上班，其家人是確診者的緊密接觸者，他自行到私家診所接受病毒測試，至今日獲通知確診。

▼第三波疫情新措施（15/7 - 21/7）▼

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康文署表示，一名二級康樂助理員確診新冠肺炎。她在荃景圍胡忠游泳池負責後勤工作，其工作樓層並不是公眾樓層，不對外開放，最後上班日是7月15日。

署方指，該名助理員於工作期間一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。她早前因身體不適到診所求醫，現已入院接受隔離治療，情況穩定。

荃景圍兒童遊樂場已關閉

康文署又指，會安排與該名員工共同辦公的同事接受病毒測試，有關工作地點已安排清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。基於公共衞生考慮，荃景圍胡忠游泳池及鄰近的荃景圍兒童遊樂場現已關閉，直至另行通知。

荃景圍胡忠游泳池現已關閉。（康文署網站）

何文田房委會總部有員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

房署員工確診 家人是患者密切接觸者

此外，房屋署一名高級技術主任亦確診新冠肺炎。他的辦公室地點位於何文田房委會總部第三座七樓，該樓層亦非公眾樓層，不對外開放，最近一次上班日期為7月13日。

房委會表示，該名患者的家人，屬於確診者的緊密接觸者，故他自行往私家診所作病毒測試，並發現初步確診，至今日獲衞生防護中心通知確診。

該名患者最近沒有外遊紀錄，於辦公室工作時均佩戴口罩，探測體溫正常及遵守其他防疫措施，房署指已在其工作地點已即時安排清潔和消毒，包括所有公用設施。