逃犯條例｜裝修工去年6.9搬鐵馬衝防線　認非法集結　囚4月

去年6月9日凌晨大批示威者因應反修例運動，在立法會示威區外集結，一名33歲裝修工被指搬鐵馬衝向警方防線，早前承認非法集結罪，案件今（21日）於東區裁判法院判刑。雖然辯方稱所涉的暴力程度較低，但裁判官認為也要考慮事發時的整體環境，考慮到被告初犯及求情等，判他囚4個月。

被告吳浩榮（33歲），報稱裝修工，被控於去年6月10日立法會綜合大樓外，指定示威區參與非法集結。

官指被告非因本案離婚

裁判官早前為他索取背景報告及社會服務令報告，內容顯示其妻並非因本案與他離婚，而是因為出現外遇，辯方解釋兩者均為引致他們離婚的原因。辯方續指，雖然報告指被告有酗酒問題，不建議判處他社會服務令，但望法庭考慮到事件所涉的暴力程度較低，且被告已還押超過3周，予以輕判。

判刑有考慮整體環境

不過，裁判官指判刑時不應只考慮被告的行為，而是要考慮事發時的整體環境，當時被告搬鐵馬及路障，其行為亦引致其他人士被控非法集結罪。裁判官終考慮到被告的報告、求情、初犯等因素，判處監禁4個月。

案情指，事發當日凌晨約200名示威者集結在立法會示威區外，被告期間搬鐵馬衝向警方防線，隨即遭警方制服及拘捕。

案件編號：ESCC2495/2019