新冠肺炎｜有僱主指檢測期限與航班難配合　寧押後外傭來港日子

本地第三波新冠肺炎疫情爆發，港府收緊入境政策。由本周六（25日）起，抵港人士倘在14日內曾到印度、印尼、菲律賓等國家，須出示相關病毒陰性檢測陰性證明，檢測須在飛機預定起飛時間前72小時內進行。另外，僱主亦需承擔檢測、酒店檢疫的費用。 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒認為，政府要求「好難做到」，如航班、檢測證明方面難配合，有僱主選擇再延遲外傭來港日子；另外，有中介公司亦指，部分僱主寧願聘請已經在港，但合約期滿的外傭。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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入境處要求僱主簽署負責費用承諾書

入境處今日表示，因應新安排，會就外傭簽證申請作出相應配合，僱主為外傭申請簽證時，若其外傭將於本月25日或以後抵港，僱主須簽署及提交一份承諾書，表明會為其外傭作出相關的病毒檢測及酒店檢疫安排，並且負責相關費用，有關安排即時生效，如違反承諾，其外傭有機會被拒入境香港，日後申請聘用外傭亦可能被拒。

若外傭於本月25日或以後抵港，僱主須簽署及提交一份承諾書，表明會作出病毒檢測及酒店檢疫安排。（資料圖片）

容馬珊兒：夾航班難 訂酒店也難

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，政府提出的要求「好難做到」。她解釋說，現時菲律賓來港機位很少，一周只有兩班，但外傭的檢測樣本須在航班起飛時間前72小時內進行，「有時又要等1至2日先有報告」，坦言兩者很難配合。她又指，勞工處提供的可供檢疫酒店名單中，部分酒店已暫停供檢疫人士人住，直言現時預約酒店亦十分困難。



對於政府要求僱主簽署承諾書，更指違反後，未來申請外傭亦可能被拒，她形容僱主處境「很為難」，「要請就一定要簽，但簽完做不做到是一個問題」，不少僱主決定再押後外傭來港日期。

容馬珊兒。（港台圖片）

僱傭公會：僱主需付約9000元費用

香港僱傭公會主席陳東風指，有僱主由去年12月開始申請，由於疫情反覆，近日再次延後，何時能來港仍是遙遙無期。他指，菲律賓當地的核酸檢測費用介乎1,500元至1,800元不等，而14天在港的酒店費用約4,500至6,000元，連同膳食費，僱主需花9,000元費用。陳表示，不少僱主是有緊急需要，故甚少人「撻訂」，反而有少數僱主寧願聘請已在港的外傭，亦有少數僱主押後外傭來港時間。公會又認為，只限3日時間供檢測太趕急，建議參考廣東省的做法，延長至7日。