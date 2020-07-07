新冠肺炎｜抵港外傭須在酒店強制檢疫14天　陳肇始：僱主付費

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，再現第三波社區爆發。本港今（7日）錄得14宗確診個案，9宗屬本地個案，當中5宗感染源頭未明，確診患者包括慈雲山港泰護老中心院友、九龍醫院員工等，另多間受影響的中小學及演藝學院宣布停課。 食物及衞生局局長陳肇始今傍晚會見傳媒，指港府召開督導委員會會議後及作出風險評估後，將實施多項口岸管制措施，包括與疫情高風險地區駐港領事，商討以有序方式安排來自該地的港人返港；外傭輸港方面，亦會要求僱主安排酒店，為外傭強制檢疫14天，抵港時亦必須持有檢測陰性結果，費用由僱主支付。另外傭抵港後、完成檢疫前亦需再做檢測。 限聚令方面，當局暫維持相關人數及食肆等措施，因應疫情再檢視。

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就口岸管制方面，食物及衞生局局長陳肇始表示有多方面加強措施：

高風險地區回港人士：由於有航班接觸大量來自高風險地區回港人士，包括巴基斯坦、印度、南非、孟加拉、尼泊爾，並有相當高比例確診個案，帶來相當大壓力，港府會與該國家駐港領事，商討以有序方式安排來自該地的港人返港，以控制輸入個案數目。

貨船及客船：會要求船公司安排所有船員登機來港前，需在出發地獲發病毒檢測陰性證明，才可在抵港後免檢疫，如違反條件船員將被拒絕入境。

機組人員：明日（8日）起所有機組人員船員在機場抵港後，需前往亞博採集深喉唾液樣本，始獲放行。

抵港外傭：相關政府部門會制定措施，要求僱主在酒店為外傭強制檢疫14天，以及抵港時需持有檢測陰性結果，費用由僱主支付，外傭抵港後、完成檢疫前需再做檢測。



陳肇始​：勞工處及入境處會合力跟進外傭返港強制檢疫

被問到正值暑假旺季，有多少酒店已同意用作檢疫用途，陳肇始指，勞工處有制定相關酒店名單，但不知悉實質數目，勞工處及入境處會合力跟進外傭返港強制檢疫情況。她又指，要求外傭抵港前獲發病毒檢測陰性結果，是審慎做法，因過去兩星期錄得百多個外地輸入個案，外傭返港後，則需跟隨港府現行做法，另需再進行病毒檢測。