新冠肺炎｜下周三起由美國來港　登機須示檢測陰性證明及酒店訂單

新冠肺炎第三波疫情未平，當局再擴大邊境措施。食物及衞生局局長陳肇始今（22日）午召開記者會時表示，除早前已公布的7個高危國家外，新增從美國及哈薩克到港人士，亦需在登機前提供兩份文件，包括核酸檢測陰性結果證明，以及香港酒店預訂房間確認書，乘客方可登機。針對美國及哈薩克到港人士的相關安排，會由7月29日（下周三）起生效，直至另行通知；至於針對其他7國的措施，則會於7月25日（本周六）起實施。

從孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、哈薩克和美國到港人士，需提供兩份文件方可登機。（資料圖片／羅國輝攝）

（香港01製圖）

陳肇始表示，從高風險地區到港、或於14日內曾到有關地區的人士，需提供兩份文件方可登機，包括登機前72小時內進行的核酸檢測陰性結果證明；以及香港酒店預訂房間中文或英文確認書，由到港當日起計不可訂少於14天。

此規定原本適用於孟加拉、印度、印尼、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非到港人士，並已刊憲於7月25日起生效。港府新公布，有關措施將擴大範圍，從美國至哈薩克的入境人士都受影響。針對該兩國入境人士的法例，則由7月29日起生效，直至另行通知。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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強制檢疫及限聚措施延長 限聚令有效期延至年底

另外，政府將延長第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，即由內地、澳門及台灣到港人士需檢疫的規定，延至今年9月7日。

而第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》、第599E章《外國地區到港人士強制檢疫規例》、第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，以及第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，有效期則延長至今年12月31日。陳肇始稱，政府會因應疫情，每7日或14日作出調節，強調不等於限聚令等規例會生效到年尾。