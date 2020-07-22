新冠肺炎｜何栢良促加辣至全禁堂食、戶外戴口罩　憂院舍監獄爆發

新冠肺炎第三波疫情未受控，昨日（21日）仍新增61宗確診個案，另有逾60宗初步確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今（22日）早受港台節目《千禧年代》訪問時表示，政府應馬上加辣防疫措施，包括全日禁堂食，「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。 他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，忠告政府「唔好再擠牙膏，病毒唔會等你」。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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部份食肆人流稀少 長痛不如短痛

何栢良稱，本港七月新增逾600宗本地確診個案，當中四至五成源頭不明，涉及餐飲場所及多個家庭群組，情況嚴峻。他建議政府馬上加辣防疫措施，包括不分日夜、全日禁堂食。他認為此措施具針對性，指出有部份地區，就算日間未禁堂食，餐廳仍然人流稀少， 「長痛不如短痛，趁醫療環節仲未完全崩潰」。

忠告政府勿再擠牙膏：病毒唔會等你

他亦建議強制戶外戴口罩，因市民候車需排隊，路面空間未必容許保持一米距離；而沙灘活動、外傭聚會等都能受規管，增加市民的警覺性。他又提到，9月6日的立法會選舉亦涉及排隊投票，或會有人不戴口罩。他忠告政府「唔好再擠牙膏，病毒唔會等你」。

如院舍及監獄爆疫 後果災難性

對於本港首度有陪診員確診，及有初步確診的大律師曾訪荔枝角懲教所，何栢良形容情況危險。他指出，安老院舍及監獄的環境擠逼，疫情可在短時間內快速惡化，後果是災難性。

如這兩個場所出現爆疫「火頭」，政府收緊餐飲處所規例也無法解決疫情，他提醒院舍及監獄職員小心防疫，實行封閉式管理。

全球的疫苗競賽愈見白熱化，多家公司爭相研發，圖為一個新冠疫苗的藥劑。（路透社）

檢測最大樽頸是設施及空間不足

何栢良指出，本港檢測最大的樽頸是設施及空間不足，原本的化驗儀器數目不多，化驗室環境亦不足以多放幾部機器。有關部門只能增聘同事日以繼夜化驗，但可提升的檢測數目仍然不高。如同事的工時太長，便會感到疲勞，容易出錯，甚至有感染自己的風險。

英國牛津大學與中國工程院疫苗研發團隊昨日（21日）分別表示，他們的新冠肺炎疫苗試驗有積極進展，其中牛津大學疫苗已成功在所有接受試驗的人身上產生免疫反應。何栢良認為試驗有局限性，因參加者均是健康的成年人，試驗結果對長期病患者及長者未有數據；而接種疫苗後，是否會出現併發症或增加死亡機會，仍是未知之數。