新冠肺炎｜YMCA天澤會所一名社工染疫　周三起已暫停開放

新冠肺炎疫情繼續擴大，再有社福機構職員確診。香港中華基督教青年會天水圍天澤會所今（23日）發通告，指有職員證實確診，會所已由昨天起暫停開放，直至另行通知，以保障服務使用者及員工健康，並會進行徹底消毒及清潔，亦會主動追蹤曾到訪及與涉事職員的會友。 天澤會所回覆指，確診員工為一名社工，主要負責帶領小組活動，其最後在中心當值的日子為7月18日。當接獲懷疑確診通知後，中心已主動聯絡自7月4日至18日間， 曾與確診員工有接觸的會友。

天水圍天澤會所是社會福利署津助的綜合青少年服務中心，今日有職員證實確診。（香港中華基督教青年會天水圍天澤會所FB圖片）

天澤會所回覆查詢指，涉事員工今日證實確診，對方於7月22日獲通知屬懷疑確診個案後，已即時通知主管，而天澤會所已即日暫停對外開放，所有職員由當日起安排在家工作，並安排接受深喉唾液檢測。同時，中心已按衞生防護中心指引及安排進行徹底消毒。

中心指，確診員工為一名社工，主要負責帶領小組活動，其最後在中心當值的日子為7月18日。當接獲懷疑確診通知後，中心已主動聯絡自7月4日至18日間， 曾與確診員工有接觸的會友。中心指，按衞生防護中心指引，只要在交談期間有戴口罩，並不列為密接觸者，故建議相關會友可自行決定是否接受檢測。

天水圍天澤會所位於天水圍天澤商場，是社會福利署津助的綜合青少年服務中心，主要支援學習障礙學童、少數族裔、親職家庭及青少年，亦包括外展服務。根據社署資料顯示，天水圍天澤會所亦有承辦課餘託管津助計劃，據其18至19年度事工報告顯示，中心有逾1700名會員。