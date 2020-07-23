新冠肺炎｜九巴擬再減班次　繁忙時段等候時間或延長5分鐘

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，九巴今日﹙23日﹚表示，將採取一系列加強防疫措施，利用「長效智能殺菌塗層技術」，為全線4,300輛九巴及龍運巴士，作新一輪醫療級消毒。九巴表示，無色塗層可殺滅99.9％的病毒及細菌，包括新型冠狀病毒。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，期望可於8月內，完成消毒所有巴士。 九巴車務策劃部主管梁領彥表示，受疫情最新影響，本周乘客量較疫情前下降三、四成，部分路線更跌一半。他承認，九巴正申請進一步減班，主要涉晚上9時後及通宵班次，而且將牽涉更多路線，實際情況需由運輸署審批。他指，屆時繁忙時段的班次，等候時間最多延長5分鐘，整體候車時間不超過30分鐘。

九巴今日﹙23日﹚表示將採取一系列加強防疫措施。（黃偉倫攝）

九巴指，消毒劑由「香港科技大學－捷和實業有限公司創新環境健康技術聯合實驗室」共同研發，當細菌接觸到塗層時，其納米微膠囊會釋放天然百里香精油消毒劑，可有效消滅99.9％的細菌和病毒，包括流感如H1N1型及貓杯狀病毒等，殺菌期達90天。九巴續指，能有效殺滅貓杯狀病毒， 等同有效殺滅冠狀病毒，即包括新型冠狀病毒。

另外，九巴早於3月時指，會改裝200輛雙層巴士的車窗。林子豪表示，車窗已完成改裝，未來九巴新購置的雙層巴士，亦會有通風窗。