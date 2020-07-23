司機認與3男童肛交　曾與兩童玩鬥快完事等3P性遊戲　認罪候判

貨車司機先後認識三名12至14歲男童後，成為他們的「契哥」，並不時叫3人到他家中，再趁為男童修理單車或一同打機時，乘機與他們肛交及侵犯他們。司機曾在另一男童在場下，與其中一名14歲事主肛交，又曾經與其中兩名事主互相手淫，3人一同圍圈進行口交，及玩「鬥快射精」等遊戲。運輸工今（23日）在高等法院承認與16歲以下男童肛交、向16歲以下男童作出猥褻行為共8罪。法官先為被告索取心理報告，以及為事主索創傷報告再作判刑，案件押後至8月14日。

被告陳耀樑（40歲），從事運輸工，承認於2018年至2019年5月在上水一單內與3名16歲以下男童X、Y、Z肛交，以及向X、Z作出猥褻行為，事發時3人介乎12至14歲。

修理單車突稱今日想要

案情指，被告於2018年6月透過另一未成年的男童A認識男童Y，後來被告成為Y的「契哥」，並不時會一起去踩單車，Y也會到被告家修理單車。2018年11月某日，Y帶單車到被告家，讓被告進行修理，Y在被告修理單車時，躺在被告床上玩手機遊戲，被告後來亦躺在床上，與Y一同玩遊戲，並突然稱「今日想要」，Y理解被告想與他肛交，但他同意，Y在過程中沒有感到痛楚。

被告陳耀樑在高等法院承認非法肛交及非禮等8項罪名。(資料圖片)

趁X洗澡入浴室共浴

Y後來將X介紹予被告認識，被告、X、Y及A曾一同在被告的單位內玩手機遊戲。X與Y在2019年2月到被告家中玩手機遊戲，Y當日稍後離開，而被告則叫X留下「過夜」，X洗澡期間，被告突然進入浴室，與X同浴，又稱想成為X的「契哥」，X答應後，被告不斷在浴室內摸他，包括其下體，被告及後更與X肛交。被告後來在2019年3月中，在A在場下，與X再次肛交。

與兩男童玩3P遊戲

被告於2019年3月又透過A認識男童Z，二人認識後會一起去游泳及踩單車。2019年4月，X及Z到被告家中，二人在單位內與被告玩手機，不久後，他們互相觸摸對方，更幫對方自瀆及圍圈進行口交，三人最後更自瀆「鬥快射精」。被告及後於2019年4月至5月間，再次在單位內與Z及Y進行肛交。

2019年5月9日，有人報稱X失蹤，X被尋獲後，投訴被告與他肛交，繼而揭發本案。Z被發現曾患過度活躍症、有讀寫障礙、且其智商只有邊緣水平；而Y的智商亦只有邊緣水平，其學習能力比同儕為低。

案件編號：HCCC77/2020