愛滋病帶菌者與男童肛交　為性興奮不用安全套　官斥極自私囚4年

補習男老師在網上透過「男男按摩服務」的帳戶，誘14歲男學生肛交，期間更未有使用安全套，並偷拍影片及照片，再放上網，男老師今（29日）就與16歲以下男子作同性肛交等罪。專家報告顯示，被告合理化自己的罪行，反責怪事主主動邀約見面，被告更直認想獲得性興奮而不使用安全套。法官直斥他行為極度自私，明知自己帶有愛滋病毒，仍不使用安全套，判被告入獄4年。

被告張柏麟在高等法院承認兩項非法同性肛交，及一項發布兒童色情物品罪。(資料圖片)

被告張柏麟，33歲。承認兩項與16歲以下男子作同性肛交罪，以及1項發佈兒童物品罪。

享受征服事主的感覺

被告的心理報告顯示，被告聲稱從未試過與年輕男子發生性關係，但享受在過程中征服事主X的感覺，他承認X曾要求使用安全套，但他因想獲得性興奮而不使用，而他事前未曾對男童產生性興趣。

上載性交片想增加性吸引力

被告亦承認，他將涉案影片及照片上載到網上，是為增加自己的性吸引力及獲認同感，從而可增加找到其他性伴侶的機會，他更反指X主動邀約見面，形容X為容易及方便的目標。報告直指被告自我中心，合理化自己的罪行，更對X沒有同理心，其重犯機會屬中度偏高，需要持續接受心理治療。

事主事後患創傷後壓力症

X的創傷報告則顯示，他出現創傷後壓力症候群，感到自責及覺得自己骯髒，他對照片及影片被上載感到震驚及生氣，亦擔心很多人已看過相關照片及影片。

官斥被告極度自私

法官判刑時指，雖然被告並非為引誘未成年男子性交而開設涉案帳戶，但他知道X的年紀後仍與他肛交，即使涉案的行為在雙方同意下進行，但過程粗暴，而被告沒使用安全套。他明知自己被診斷出帶有愛滋病毒，但仍不顧或會對X引致健康風險，與他肛交，所幸X沒有被感染，法官斥被告極度自私。法官亦指，被告上載涉案影片對X造成的傷害，比只保存作紀錄更大。

被告面對非法肛交罪最高刑罰為入獄5年

由於被告被控的與年齡在16歲以下但13歲以上的男童作出肛交罪，其最高刑罰為5年監禁，法官就本案兩項肛交罪行以4.5年為量刑起點，而涉兒童色情物品的罪行則起3年為起點，法官考慮到被告認罪可獲3分之1刑期扣減，再考慮量刑整體性後，將控罪部份刑期同期執行，判被告入獄4年。

事主曾表示不願意肛交

案情指，被告在社交媒體Instagram開設名為「M2M Massage」(意指男對男按摩)的帳戶。於2018年7月，X透過Instagram和被告聊天，被告稱可免費為X按摩。

兩人相約同月29日見面。X在廁所洗澡期間，被告把手指插入X的肛門及和X肛交。被告之後替X按摩，並替X戴上眼罩，惟被告再次把手指和陽具插入X的肛門，被告未有使用安全套。同年8月二人再見面，被告再於X在單位洗澡和被按摩時和他肛交，期間X曾表示不想肛交。

被告自知是HIV

此外，被告兩次趁X戴上眼罩時，偷偷拍下照片和影片。X之後獲友人告知其祼照在網上出現。友人並把10張相片傳給X。X質問被告，被告才刪除在網上的相片。

X父親同年9月查看X的手機時，發現X和被告在Instagram的對話，始揭發事件。案情中亦透露，被告於2017年初被診斷對HIV呈陽性反應，定期到醫院覆診，情況受控。另外，庭上早前透露，被告曾於2018年7月治療梅毒。

案件編號：HCCC390/2019