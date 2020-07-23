新冠肺炎｜慈雲山確診患者曾捐血　瑪嘉烈一病人用涉事血包須檢測

本港爆發第三波新型冠狀病毒肺炎疫情。衞生署衞生防護中心表示，截至今日（23日）凌晨，本港新增118宗確診個案，輸入個案佔7宗，111宗為本地個案。 今日再有一名捐血者確診，該名確診者7月9日於慈雲山中心流動捐血站捐血。瑪嘉烈醫院一名病人曾輸入相關血包的紅血球，當局會安排該名病人檢測，涉事血漿已回收。醫管局表示，短期內不會再到慈雲山設流動捐血站。

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（23日）凌晨，本港新增118宗確診個案，111宗為本地個案。（歐嘉樂攝）

香港紅十字會輸血服務中心於7月9日，在慈雲山中心商場設流動捐血服務站，當天其中一名捐血者今日證實確診。當局表示，由於患者的家人早前確診，相信染疫與捐血過程無關。

醫管局指，瑪嘉烈醫院一名病人曾輸入相關血包的紅血球，當局會安排病毒檢測，仍未使用的血漿已回收。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，短期內不會再到慈雲山設流動捐血站，參考外國經驗，捐血的傳染風險較低，並強調機構有做足防疫措施。她又指，近日因疫情市民減少外出，捐血收集量低，但仍有大量醫院病人需要輸血，呼籲市民可放心前往捐血。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，短期內不會再到慈雲山設流動捐血站。（歐嘉樂攝）

一名曾於7月5日到西九龍捐血站捐血者早前亦告確診染疫。香港紅十字會輸血服務中心表示，參考過往嚴重急性呼吸系統綜合症（沙士）及中東呼吸綜合症的經驗，以及早前南韓亦曾有新型冠狀病毒病確診者捐血的案例，皆未有資料顯示冠狀病毒經由血液感染。