新冠肺炎｜新增118個案再破單日最高　累計2,250宗確診及15死

本港新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，截至今日（23日）凌晨零時，過去24小時新增118宗確診個案，再破單日高峰，累計個案2,250宗。當中新增111宗屬本地感染個案，其中旺角稻香「慶回歸」群組再增2宗個案，慈雲山群組及薀沙群組都新增患者。醫管局表示，今日一名63歲病人離世，累計15人死亡；另有一名捐血人士獲告知確診，紅血球已輸給瑪嘉烈醫院一名病人，會安排檢測。

（梁鵬威攝）

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食物及衞生局副局長徐德義醫生表示，本月16至22日有543宗個案，481為本地個案，而對上一周9至15日，有 265宗，本地個案207宗，確診個案有上升趨勢。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，本地個案部份與家居接觸或工作接觸有關，多個工作地點有人確診，包括柴灣一間印冊廠、長沙灣一間工廈及荔枝角等。

慶回歸群組再多2宗

旺角稻香慶回歸群組再多2宗個案，分別是第2152及2189個宗；另外，第2136宗於本月9日曾與友人到稻香吃飯，第2159宗則於12日到過吃飯。

慈雲山群組再有多人染疫，分別是第2160及2161宗，薀沙群組就多一宗第2187宗，而第2137宗於慈雲山賣菜，第2202於手作功夫茶工作。

政府早前向高風險地區人士派樽，經檢測後牛池灣彩輝邨一名保安確診（第2135宗），而入境處就再多一人確診，該職員於本月8日已沒有上班，與早前確診入境處職員同屬14樓；運房局向的士司機派樽方面，就發現有一名的士司機確診（第2142宗）。

輸入個案方面就有7宗，當中3人是菲律賓外傭、3人印度來港，以及一名日本貨機工作人員。

醫管局表示，伊利沙伯醫院一名63歲（第1640宗）男患者於今日下午2點24分離世，他生前有長期病患，於16日入院，因病情惡化早前入住深切治療部。