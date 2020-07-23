【火星探測】天問一號「火星相機」由理大研製　可抵受150°C溫差

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器今日（23日）在海南文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空，天問一號探測器成功進入預定軌道。 香港理工大學亦有參與「天問一號」項目，該校工業及系統工程學系研究團隊，成功研製一台搭載於火星探測系統上的關鍵儀器「落火狀態監視相機」（「火星相機」），重量約390克，可抵受穿梭地球與火星約攝氏150度的極端溫差，亦能在火星表面極低溫的環境下運作。

理大研發的「火星相機」重量約390克，外殼十分堅固，能抵受穿梭地球與火星長期（超過9個月）出現約攝氏150度的極端溫差。（理大提供）

理大表示，火星探測系統由環繞器、著陸器和巡視器組成，「火星相機」將搭載於著陸器外層平台上，以監視著陸情況、火星的周遭環境，以及降落火星後巡視器的操作狀態，包括太陽翼的打開及天線的狀況。相關資訊對掌握巡視器能否在火星表面成功巡視至關重要。

「火星相機」重量約390克，外殼十分堅固，能抵受穿梭地球與火星長期（超過9個月）出現約攝氏150度的極端溫差，及後須能在火星表面極低溫的環境下運作，並要承受相等於地球地心吸力6,200倍的衝擊。「火星相機」具備廣闊測量視野，水平視野範圍和垂直視野範圍分別達到120度。

「火星相機」由理大工業及系統工程學系精密工程講座教授及副系主任容啓亮，率領約20名理大研究人員共同研發。

「火星相機」由理大精密工程講座教授及副系主任容啓亮，率領約20名理大研究人員共同研發。（理大提供）

容啓亮說，相機須在長時間的太空旅程中克服極端溫差、輻射、機械振動等挑戰，最後仍保持十分高的穩定性。理大團隊在三年內成功研製火星相機，並通過多項相關的太空驗證。