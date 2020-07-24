龐朝輝撐「混合樣本全民檢測」斷傳播鏈　傳染科醫生憂檢測力不足

香港近期疫情嚴峻，不少本地個案未能找到源頭，令人關注香港的檢測能力超負荷，以及檢測的普及率不足。有科企界人士提倡以混合樣本方式，推行全民檢測。 醫學會會董龐朝輝醫生對相關提議持正面意見，認為混合樣本可以加快檢測速度，以及減低檢測成本，而全民檢測可中斷傳播鏈，惟亦有傳染科醫生對全民檢測有保留，主要基於香港的測試能力有限。然而，雙方都認為應優先對高危的群組進行大規模的檢測。 而針對香港測試能力，醫學會建議政府鼓勵本地製造及提升化驗設施，以提升香港的檢測能力。醫學會促請政府與私家化驗室合作，增加社區病毒測試量。

所謂「混合樣本」，即是將被檢驗者分成數人至數十人一個小組，每個小組的樣本被混合，一次過檢測，一發現有陽性個案才逐個覆檢。衞生防護中心傳染病處主任張竹君前日（22日）在例行記者會透露，檢測中心有採取「混檢」，以節省材料。而「全民檢測」則在美國、德國及中國北京、武漢已逐步推行，主要為整個地區人口作檢測，找出隱形感染者，惟張竹君同日表示，香港未有條件推行。

龐朝輝醫生認為目前是適當時間，討論及考慮以混合樣本方式，推行全民檢測。（歐嘉樂攝／資料圖片）

混合樣本、全民檢測？ 龐朝輝：目前是時候適當考慮

醫學會會董龐朝輝醫生對以混合樣本方式，推行全民檢測持正面態度。他認為目前是適當時間，討論及考慮以混合樣本方式，推行全民檢測，他指應優先為流動性高的高危群組，大規模檢測，「加上社交活動減少，自自然然會少啲（感染個案）。」

他認為香港在三至四月時，比較少隱形病人，因此無需要進行大型檢測；但現時每日都逾百個案，更重要是每日都有追蹤不到源頭的個案，因此進行大規模的檢測，有助中斷傳播鏈。他表示全民檢測在外國都有，而「混合樣本」亦非常有效。他認為目前階段，應先針對最高危的群組，例如醫護人員、運輸業人士等高危人士先檢測，之後慢慢提升數量，如再為私營機構、上班一族安排人員檢測。

龐朝輝表示全民檢測在外國都有，而「混合樣本」亦非常有效。（鄭子峰攝／資料圖片）

他認為相關倡議要有政府配合及統籌，他舉例如台灣「IT大臣」政務委員唐鳳，將全台灣的抗疫資源以網上系統統籌好，再配合良好的追蹤系統，這些都值得香港政府參考。

曾祈殷：應該集中檢測高危群組

至於感染及傳染病專科醫生曾祈殷就表示，全民檢測要有客觀因素配合，目前未必適切。他認為香港目前沒有足夠的檢測能力，不論私營及公營都不足夠。加上亦未必有足夠床位，為所有隱形感染者服務。

他亦認為應該集中檢測高危群組，他尤其擔心出現醫院爆發，所以例如醫護人員、的士司機、老人院、傷殘院舍人士，要優先檢測，條件許可甚至每星期都做測試。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，尤其擔心出現醫院爆發。（黃寶瑩攝／資料圖片）

曾又解釋，「混合樣本」利用得宜，可以節省時間、試劑及成本。最好應該是小組之間的人互相有關聯，例如是同一個感染群組的相關人士，又或是固定戶口，方便作後續跟進，否則如果大家「三唔識七」，效用就會受影響。

許樹昌憂檢測能力有限 應有目標檢測

政府抗疫督導委員會專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌，就認為全民測試須動用龐大資源，而且今日測了呈陰性亦不代表明日不會受感染，他認為應集中有目標地檢測。例如針對某些行業，例如現時的物管、保安員等。他又指香港的檢測數量有限，他認為香港並無條件作全民檢測。

另外，針對香港的檢測問題，昨日（23日）下午，醫學會舉行記者會時，亦有建議政府以星加坡為學習對象，指當地鼓勵廠商生產更多化驗設施工具，令檢測次數由數月前只得數千，提高至現時每日二萬次。

醫學會促請政府應與私家化驗室合作，增加社區病毒測試量。（資料圖片）

醫學會促政府改善與私家化驗室合作 增加社區病毒測試量

他們認為香港繼鼓勵成立本土口罩廠後，都應該鼓勵本地製造及提升化驗設施，以提升香港的檢測能力。醫學會又促請政府與私家化驗室合作，增加社區病毒測試量；並建議政府以醫療券形式資助市民作化驗，但認為由於香港的化驗室能力有限，鼓勵有病徵及高危的人士去化驗。