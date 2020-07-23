新冠肺炎｜醫學會倡強制外地抵港者接受測試　設肺炎醫療券助檢測

本港正面臨第三波疫情的嚴峻挑戰，香港醫學會今日（23日）呼籲社會大眾提高警覺，採取一切可行的防疫措施。醫學會建議政府須加大力度，遏止病毒傳入香港，強制為所有來港人士包括受豁免人士進行快速測試；又建議推行肺炎醫療券、優先讓高風險人士檢驗、政府措施不要朝令夕改及確保香港有足夠個人防護裝備供應。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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疫情嚴峻 不應鬆懈

隨著政府放寬部份防疫措施，市民恢復社交活動，應對疫情亦變得鬆懈，令本港新冠肺炎確診個案大幅上升。香港醫學會呼籲市民嚴正應對第三波疫情的挑戰，提高警覺，採取一切可行防疫措施，例如在公共場所戴上口罩、勤洗手及盡量留在家中等。醫學會會長蔡堅指留意到近日感染群組大多為慶祝會等聚會，患者亦與其他人親密接觸，強調市民不應鬆懈，遵從安全社交距離，「忍番一兩個禮拜」。

取消豁免 強制所有入境者測試

香港醫學會認為，政府必須加大力度，遏止病毒傳入香港。醫學會建議所有來港人士，包括航空機組人員、船員及其他獲豁免人員，都必須接受快速測試，醫學會義務司庫楊協和醫生指「無可能有邊啲人可以唔check（檢驗）」，因為這個病毒所有人都有機會受感染。並須等待結果顯示對病毒呈陰性反應，才可以離開口岸或指定地區，以減低輸入患者到社區傳播病毒的風險。同時，入境人士亦要嚴格遵守檢疫規則，並限制機組人員或船員進入公眾地方。

蔡堅指留意到近日感染群組大多為慶祝會等聚會，患者亦與其他人親密接觸，強調市民不應鬆懈（馬煒傑攝）

推行「新冠肺炎醫療券」 減低公營醫療市場負荷

醫學會亦留意到病毒檢測方面政府的應付能力未必足夠，現時等候檢測結果需時可長達5-7日，大大提高病毒在社區傳播的風險，難以接受。醫學會建議政府可考慮向所有香港市民發放「新冠肺炎醫療券」，以資助他們從私營醫療市場獲得病毒檢測或其他新冠肺炎有關的醫療服務；同時亦建議政府應與更多私人實驗室合作，增加及改善病毒測試服務，但須要確保參與實驗室符合香港的測試標準。

而因應病毒測試服務即將達到極限，政府應優先考慮為高風險群組進行病毒測試，包括長者、醫護人員及服務業從業員等。香港醫學會會董陳以誠認為優先次序一定要清楚，如無病徵及非高危人士就不要化驗。



樣本瓶變細 不方便市民使用

此外，現行的「加強化驗室監察計劃」仍存在不足，例如收集樣本的時間和地點安排欠佳，市民通宵排隊最後只有數個名額；而最近樣本瓶變少亦引伸出其他問題，新樣本瓶樽口位變小，不方便市民特別是老人家，而如果唾液接觸到樣本瓶的外面更會整個樽報廢。

確保足夠個人防護裝備

醫學會亦反映私家醫生的個人防護裝備亦有不足的跡象，陳以誠指醫生都難以購入防護服、帽和眼罩，政府應確保有足夠的個人防護裝備供應。