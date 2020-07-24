張栢芝被指未按安排拍電影　被經理人余毓興追1276萬片酬

藝人張栢芝與前經理人爆出合約糾紛，張被指未有按經紀合約及電影合約，出演所安排的電影，遭前經理人及公司入稟高等法院，追討1276萬片酬及相關損失，更要張透露由2015年至2019年間的演藝收入。

原告為余毓興、AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。

入稟狀指出，余在2011年7月10日與張簽訂了《全球獨家經理人合約》，據合約內容，余會擔任張的全球唯一經理人8年，余同意向張支付4000萬元，作為4部由余替張接拍的電影片酬。

指張答應拍兩片及已收276萬

另外，余及張亦在2012年5月16日，簽訂《張柏芝兩部電影片約合約》，張答應出演兩部電影，而余則向張支付276萬元。雙方亦在2014年7月中簽訂《全球獨家演藝經紀協議（補充合約）》，以取代2011年的經紀合約。

自2015年起違約

不過，張卻未有根據電影合約出演有關的2套電影，要求張歸還276萬；張亦自2015年5月底起違反經紀合約，原告於是向她追討1000萬片酬，以及要求她交代2015年5月至2019年7月9日所有與演藝事業相關的收入。

案件編號：HCA1227/2020