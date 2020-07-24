新冠肺炎｜新增123個案　連續3日創新高　張竹君呼籲主婦減少買餸

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（24日）新增123宗確診個案，連續3日錄得過百宗確診，當中53宗為無源頭本地感染．今日亦有100宗初步確診。此外，今日再多一名確診者離世，累計死亡宗數為16名。 旺角稻香「慶回歸」群組再增4宗個案；屯門富臨亦多2宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君特別指出，不少患者為家庭主婦及老人，相信可能他們常去買餸及飲茶，而社區存在隱形病人，她呼籲要減少這些活動。

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53宗新增個案未找到源頭

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，今日有123宗確診個案及100宗初步確診。確診個案中8宗為輸入個案，其餘為本地感染。當中約有62宗與其他確診個案有關連，但數字上或有調整，53宗為無源頭個案。

新增個案中，多名確診個案涉及酒家，當中有一位曾到訪西環德記酒家，為個案2348，張指當時有好多圍，個案仍在跟進中；此外，個案2282及個案2335分別於何文田明星酒家及於屯門容龍海鮮酒家工作。

而有關聯確診個案中，旺角稻香慶回歸群組新增4個確診個案；屯門富臨新增2宗確診，兩人分別在7月11日及7月14日在富臨晚飯。

港泰護老中心累計有四名院友染疫不治。（資料圖片／梁鵬威攝）

一名上門照顧長者服務員、一名護老院照顧者確診

紅磡街市再多2名確診個案，包括個案2341及個案2316，二人分別於街市做清潔及售賣乾貨。大圍隆亨長者之家再有1名長者確診，及有2名初步確診。

新增個案中，個案2346為上門照顧老人家的服務員，潛伏期去2至3名老人家的家中。亦再有個案涉及護老院，個案2254於屯門康和護老中心的照顧者。同病區的18人被列為密切接觸者，當中7至8人感冒，其中1人初步確診。

此外，今日多一名警員確診，為個案2264；一名消防員確診，個案為2309，並有另一名消防員初步確診。

3宗輸入個案為海員

輸入個案中，有3宗為菲律賓海員、1名為印度空中服務員、1名為印度回港人士、1名為巴基斯坦回港人士，從檢疫中心送院，1名為埃塞羅比亞確診機師的密切接觸者。

張竹君指，街市擠逼及通風不好，增加傳染風險。（黃舒慧攝）

街市通風不好 有人叫賣增風險

張竹君稱，確診個案中多為家庭主婦、老人家平時主要買餸及飲茶，顯示隱性患者較多。她呼籲家庭主婦及老人家減少買餸次數，若要去街市要保持個人環境衛生，接觸任何物品應保持手部衛生及戴口罩。她稱，由於街市擠逼、通風不好，加上有部分人不戴口罩，及有人叫賣，「嗌得比較大聲，叫多啲人買送，」令環境風險增多。此外，她又稱找續後未必可即時洗手，無做手部衛生。被問到會否建議市民全日不外出用膳，張竹君稱好多有關聯的個案曾參與晚間聚會，包括幾十人的大型聚會、生日會、遊船河等，但仍希望大家日間盡量留在家中。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，今日離世的病人有長期病患，入院數天後出現腎肝功能衰竭。（黃舒慧攝）

至於在今日離世的患者為個案1338，一名74歲的男病人。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，該名病人在7月9日入院，本身有長期病患，他在入院數天後有腎肝功能衰竭。她稱，年紀大及長期病患的確診者增多，指對深切治療部需求構成壓力。