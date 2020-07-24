新冠肺炎│六船員確診詳情曝光　再揭有人來港前已發病卻順利入境

《香港01》周四（23日）報道，六艘遠洋貨船因有船員確診，正在南丫島南面海上隔離14日。衛生署證實事件，稱共六名船員確診，昨晚並向記者提供該六人的確診個案編號。 記者分析六人個案，進一步發現其中一人本月11日抵港，但他兩日前（9日）在菲律賓已發病，卻成功入境香港並登上貨船。另一名確診船員，更疑違反衛生署規定，在醫學監察期內到深水埗寶血醫院求醫。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超批評，事件反映港府豁免強制檢疫後，針對船員的防疫措施全賴自律，失去效用，敦促盡快禁止貨船在香港進行非必要換班。

六艘貨船上約有140名船員正在隔離。（資料圖片／梁子傑攝）

六船員本月豁免強制檢疫入境後確診 三人仍留院

衛生署於周四（23日）疫情記者會上證實，六艘貨船正在南丫島附近停泊，每艘各有一船員確診，國籍分別為菲律賓、印度、俄羅斯及黑山共和國，而船上另有140名船員正在海上隔離14日。

衛生署指，六名確診的船員是經機場抵港，留下樣本作病毒檢測後離開。署方其後知道檢測結果呈陽性，才發現船員已登上貨船，故需要將船隻隔離。衛生署昨晚向《香港01》提供該六人個案編號，分別是1412、1476、1500、1524、1753及1788。根據衛生署定時更新的個案資訊，六個案中前三人目前已出院。

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40歲男船員來港兩日前已有病徵

不過記者翻查衛生署7月中公布的個案詳情，發現第1476號確診者、40歲男船員，早於7月11日從菲律賓抵港，其後由港口衛生科送院，並於13日確診，病徵包括發燒、失去味覺及嗅覺；但衛生署人員調查發現，他早於9日（來港兩日前）已發病，即開始出現病徵。

根據衞生署規定，自7月10日起，所有經機場抵港以登船的貨船船員，須在出發前48小時取得病毒檢測的陰性報告，而其船公司或代理須向入境處提交聲明。

這名男船員於11日抵港，理應跟隨此新規定。按此推斷，他曾於菲律賓檢測病毒並呈陰性，不過入境香港短短兩日後即確診。更值得關注的是，他9日開始出現病徵，卻仍順利登機抵港，然後入境及登船；過程中所有檢疫措施，都無法識別出他是潛在確診者。

52歲男船員發病日曾到寶血醫院

另一個案是第1524號確診者，52歲的男船員。他於衛生署7月10日實施新規定的兩日後，即7月12日從菲律賓抵港，13日即發病，14日確診。根據衛生署公布的確診者曾到訪地方紀錄，這名男船員曾於13日發病當日，到深水埗的寶血醫院。

由於船員屬於豁免強制檢疫人士，他們抵港後留下樣本檢測，就可離開前往酒店或直接登船，衛生署會向他們派發通知書，提醒須接受14日醫學監察，包括每日自行量體溫兩次，如有發燒或其他徵狀，必須向衛生署報告，由署方評估需否送院。

因此，如他13日前往寶血醫院求醫，很可能違反醫學監察要求，因為通知書規定有病徵應向署方報告，而非自行求醫；他亦可能違反豁免檢疫條件，即由船務代理安排自行隔離住宿，並確保船員不會到公共場所。

7月23日下午5時許，一批約40人的菲律賓籍及印尼籍的船員登岸，船員直奔停泊約20米外的船公司代理私家車，直接前往機場。（陳浩然攝）

梁子超：船員申報病徵、自我隔離全賴自律不可靠

對於有船員發病後仍可順利入境，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超解釋，發病是指開始出現病徵，而香港無法阻止船員上飛機，因為屬於其他國家的檢疫安排，理論上船員抵港後應向衛生署申報出現病徵，不過全賴自律，因此並不可靠。

至於海外病毒檢測報告是否可靠，梁子超指他不熟悉相關機構運作，不能評論，但坦言當船員及船務代理提供報告，港府難查證真偽，「就算可以查，衛生署人員都未必有時間逐份報告查，實際上亦唔可行」。

至於有船員到寶血醫院求醫，梁子超直指反映重大漏洞，「無人睇實船員就可能走入社區」，建議加強管制，包括定明船務代理的法律責任，「如果自律醫學監察有用，隔離營唔使起啦」。

梁子超續指，第三波疫情確診個案數量多，很大可能是豁免強制檢疫人士引致，他們進入社區包括公共交通工具，令疫症急速擴散，當局難以追蹤，束手無策，敦促政府盡快禁止貨船在香港進行非必要換班，堵塞豁免檢疫漏洞。