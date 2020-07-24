新冠肺炎｜水務署屯門濾水廠2名工人　菲臘牙科醫院一保安員染疫

本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，今日（24日）再新增123宗確診及逾百宗初步確診個案。水務署今日表示，水務署屯門濾水廠繼昨日（23日）晚上，有一名承建商工人確診後，該濾水廠另外再有2名承建商工人分別確診及初步確診，但強調事件對食水安全沒有影響。即累計有3名工人確診或初步確診。 另外，菲臘牙科醫院一名承建商保安員確診新型肺炎。

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水務署續指，涉事2名承建商建築工人最近一次上班日期分別為本周一（20日）及本周四（23日）。因應昨日屯門濾水廠1名承建商工人確診，故他們被安排進行病毒檢測，並於今日獲通知分別確診及初步確診。涉事2名工人目前已入院接受隔離，情況穩定。

水務署表示，涉事2名工人工作時有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。水務署已全面清潔及消毒屯門濾水廠，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫，亦已提醒所有人員須注意個人衞生，並時刻提高警覺，倘發現身體不適，必須馬上求醫。

另外，菲臘牙科醫院發言人表示，一名承建商保安員確診新型冠狀病毒肺炎。菲臘牙科醫院已即時安排全面清潔及消毒醫院大樓，並會與衞生防護中心保持緊密聯繫。

該名保安員最近一次上班日期為7月22日至23日早上8時。他今午獲通知確診，目前已入院接受治療，情況穩定。他工作時有佩戴口罩。

港大牙醫學院會依據菲臘牙科醫院的指引。當發現有確診者時，醫院會進行兩日大消毒。菲臘牙科醫院會與衞生防護中心保持聯絡，並會通知學院何時開放醫院。