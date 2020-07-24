新冠肺炎｜康文署康樂助理員初步確診　於荃灣賽馬會德華公園工作

社會新聞
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新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（24日)新增123宗確診個案，連續3日錄得過百宗確診宗數。

康文署表示，一名一級康樂助理員初步確診，他在賽馬會德華公園內新界西樹木組荃灣辦事處工作，辦工樓層不是公眾樓層，最後上班日期為7月17日。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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患者負責荃葵青樹木管理工作

康樂及文化事務署表示，一名一級康樂助理員初步確診，他在賽馬會德華公園內的新界西樹木組荃灣辦事處上班，負責荃灣及葵青區的樹木管理工作，其工作之辦事處並不是公眾樓層。他最近一次上班日期為7月17日。

該名員工早前因身體不適到診所求醫，並於今早獲通知初步確診，目前將安排入院接受隔離治療，情況穩定。他最近沒有外遊紀錄，工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

康文署安排與確診員工共同辦公的同事接受病毒測試，有關工作地點會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒，包括相關樓層和所有公共設施。基於公共衞生考慮，新界西樹木組荃灣辦事處現已關閉，直至另行通知，以便進行徹底清潔消毒。

初步確診的康樂助理員，辦公室在荃灣賽馬會德華公園。（Google街景）

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