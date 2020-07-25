新冠肺炎｜藥廠捐300劑瑞德西韋　醫管局：存貨可用於緊急病人

由美國藥廠生產、有望可用作醫治新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」，早前在港進行臨床測試，並獲香港藥劑及毒藥管理局批准在港註冊。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，在試驗完成後，藥廠願意把用剩的約300劑瑞德西韋捐給醫管局，料可供50名病人使用。 醫管局指，藥廠暫時未安排藥物供應香港，由於早前「瑞德西韋」於公立醫院作臨床測試，目前暫存少量未用藥物，在有需要時可用於有緊急需要的病人。

300劑料可供50名病人使用

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，早前美國藥廠吉利德與醫管局合作，於香港公立醫院進行瑞德西韋的臨床試驗，在試驗完成後，藥廠願意把用剩的約300劑瑞德西韋捐給醫管局，以治療本港病人，而醫管局就把300多劑分配到7間龍頭醫院使用。他稱，瑞德西韋的療程約5日，平均使用6劑，「第一日會打兩針，想殺多啲病毒，之後每日打一針」，300劑的份量約可供50名病人使用。

現時本港有多達30多個危殆病人，崔俊明指，瑞德西韋治療重症病人時效果較顯著，但亦需視乎用藥時間，而且數量不多，未必每個重症病人都可以用，但最少能提供蛋白酶抑制劑、干擾素以外的選擇。他續指，據他了解，港府有意引入瑞德西韋在港治療病人，但需視乎市場競爭等情況。

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醫管局指，知悉有關藥物已在香港註冊及會安排採購有關藥物，藥廠暫時未安排藥物供應香港，局方會密切留意著藥物進口的情況。有關藥物早前在公立醫院進行臨床測試，目前仍有少量未用藥物暫存在醫院，局方已跟藥廠協調，在有需要時可以處方剩餘的藥物給有緊急需要的病人。