新冠肺炎｜金鐘土地註冊處員工初確診　有同層同事須回辦公室上班

本港新冠肺炎疫情嚴峻，連番公務員確診中招。近日一名金鐘道政府合署土地註冊處員工於本周三(22日)確診，最近一次上班日期為上周五(17日)。網上流傳所屬樓層辦公室昨日上午清潔，惟同日下午迅即要求員工上班，被指妄顧員工健康及安全。土地註冊處回覆《香港01》查詢，強調已徹底清潔及消毒該工作地點，為維持法定職責，更新土地登記冊上最新的土地紀錄，該樓層除少數人員需要處理相關的文書工作而要返回崗位外，所有其他員工均獲安排於昨日及今日在家工作。

有初步確診個案後 翌日仍安排部份人上班

根據土地註冊處指，一名在金鐘道政府合署高座18樓工作的文書主任於7月22日初步確診，現正等候衞生署進一步評估及建議。處方指，該人員在7月20日求醫，翌日進行病毒測試，初步確診日期為7月22日，最近一次上班日期為7月17日。處方指，該員工‬負責後勤工作，而該樓層並非公眾樓層。

有網民昨日在facebook社交專頁「公務員 Secrets 二代」投訴，指處方公布該員工於22日初步確診，翌日上午清潔其任職的辦公室後，下午便要求員工返公司上班，更疑未有使用消毒藥水清潔。

土地註冊處：必須維持足夠人手 確保必須公共服務不受影響

土地註冊處表示，根據《土地註冊條例》（第128章），處方必須履行其法定職責，為一切會影響在香港的土地的文書辦理註冊，以及輸入有關文書的註冊摘要資料，讓公眾人士可從土地登記冊中查閱最新的土地紀錄，令物業交易各方可按登記冊中的紀錄，履行法律及合約的責任。處方強調，必須維持足夠人手，以盡量確保有關必須公共服務不受影響。

▼口罩令擴至室內公眾地方、公共交通總站▼

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處方指，該名初步確診人員的工作地點，包括所有公共設施，已在7月23日早上按衞生防護中心指引，進行徹底清潔及消毒，及後除少數人員因需要處理上述的文書工作，該樓層所有其他員工均獲安排在7月23日及24日在家工作。

處方續指，自7月20日起安排部分員工在家工作，以減低病毒病傳播的機會，會因應疫情的發展及政府指引作出適當調整。

《香港01》記者於今日下午時間到其金鐘政府合署的辦公室了解，分別於17樓至19樓的職員工作地方，仍有少量職員提供公眾服務及運作。期間有職員表示，註冊處於公布在家工作後仍有運作，但向外的辦公時間則縮短至下午一時。但在下午二時，仍有少量市民在內等候處理文件，氣氛平靜，期間並未發現有清潔工人前來深層清潔。

處方指，在疫情期間，一直嚴格執行各項防疫措施，包括要求所有人員在進入政府合署時探測體溫、為屬下人員提供口罩及其他防護裝備、要求員工執勤時必須戴上口罩、加強工作環境的清潔和消毒，以及為員工安排彈性上班和午膳時間。