新冠肺炎｜屯門新墟康和護老中心至少10人染疫　80多院友料需檢疫

繼昨日（24日）屯門新墟康和護老中心黃金分院一名照顧員確診新冠肺炎，據悉，該院今日（25日）再新增2名職員及7名院友染疫，全部在屯門醫院留醫，料其餘80多名院友需檢疫，正待衞生署進一步通知。 翻查資料，本港第三波疫情暫時已有5間安老院爆發感染群組，包括率先中招的慈雲山港泰護老中心，後來再有樂富、黃竹坑、大圍及屯門都有安老院院友及職員確診。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

屯門新墟康和護老中心黃金分院10名患者均於屯門醫院留醫。（資料圖片）

衞生防護中心昨日（24日）公布，屯門新墟康和護老中心黃金分院一名52歲、負責照顧長者的職員確診新冠肺炎。她的工作位置涉及18名院友，並有五至六名同事一起工作，該病區的院友及員工會被列作密切接觸者。

衞生署在院舍該照顧者確診後，向其餘院友及職員收集樣本做檢測，據悉今日新增2名職員及7名院友初步確診，累計10人中招，全部在屯門醫院留醫。涉事院舍有約90位院友，料需全部接受檢疫，正待衞生署進一步通知。

+ 18 + 17 + 16

資料顯示，第三波疫情已有5間安老院爆疫，包括慈雲山港泰護老中心、樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院、黃竹坑東華三院賽馬會朗逸居長者院舍、大圍救世軍隆亨長者之家，以及屯門新墟康和護老中心黃金分院。