新冠肺炎｜確診陪診員到訪10安老院曝光　樂富護老院曾有院友染疫

新冠肺炎爆發第三波疫情，於周二（21日）一名64歲女陪診員確診感染，傳染期及潛伏期間曾到多間安老院，並曾陪約7名長者看醫生。10 衞生署今日（22日）公布確診陪診員曾到訪安老院名單，她於潛伏期及發病後曾到訪10間安老院，分別位於慈雲山一帶，亦有多間在九龍塘及觀塘區。當中她曾到訪的樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院，早前有女院友確診。

樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院早前亦曾有1名77歲女院友確診。（資料圖片）

根據衞生署公布名單，確診陪診員曾到訪10間安老院，全部於九龍區，包括4間在黃大仙區：慈雲山嗇色園主辦可蔭護理安老院、竹園南邨樂善堂梁銶琚敬老之家、鑽石山鳳德邨路德會鳳德安老院，及樂富村樂民樓伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院。

當中，樂富伸手助人協會匯豐銀行基金樂富護老院早前亦曾有1名77歲女院友確診，她於6月28日入住伊利沙伯醫院，7月2日出院半日返回護老院，隨即再入院。於7月12日曾與第1513宗確診個案，共處同一病房。

另外有2間在九龍塘，分別是亞洲婦女協進會頤養之家及亞洲婦女協進會陳昆棟頤養之家護理安老院。而觀塘區亦有3間，包括順利邨圓玄護養院暨長者日間護理中心、觀塘廣蔭頤養院及觀塘安泰邨松悅園耆泰護養院暨日間護理中心。餘下一間在將軍澳寶林邨的寶林長者之家。

該名64歲女陪診員昨日確診，傳染期曾陪約七名長者看醫生，潛伏期曾到十多間安老院。

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