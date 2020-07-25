海洋公園大熊貓盈盈現妊娠徵狀 、孕婦脾氣　或有「添丁」好消息

海洋公園大熊貓盈盈和樂樂今年4 月首次成功進行自然交配。公園今日公布，盈盈自7 月中開始出現一些典型妊娠症狀，包括食慾下降、休息時間增加等，但不排除此等是假懷孕現象。公園表示，會繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。由於一般自然交配的成功受孕機會較人工受孕為高，公園冀望今年能為公眾帶來「添丁」的好消息。

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不願見人 未能驗尿

據知近日大熊貓盈盈近日進食極少，又不願起床，跟早前「假懷孕」的跡象有分別，並出現「孕婦脾氣」，即不願見人，不願外出，的確向「好方向發展」加上為自然交配，成孕機會高，因此相信「叫糊」機會大。

惟牠不願與外溝通，不能順利取得荷爾蒙作進一步檢驗，要留待較後時間照超聲波才得知結果。

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三大熊貓8月生日 海洋公園提早贈冰蛋糕賀壽

海園公園上周三起，為配合政府防疫措施而關閉。公園今日公布，為園内三隻大熊貓安安、盈盈和樂樂預祝8月生日。

雌性大熊貓盈盈和雄性大熊貓樂樂將於8月踏入15歲，園方炮製了一個色彩鮮艷三層高的冰蛋糕，由竹子、蕃薯、胡蘿蔔、富士蘋果製成，加上竹筍、沙葛、香蜜梨和南瓜等作裝飾。而蛋糕頂層製成壽桃形狀，並寫有其名字與歲數。

園方未有安排盈盈拍照慶祝，交由樂樂「代領」冰蛋糕，原因是盈盈疑有喜，現正休養。盈盈和樂樂身體狀況良好，今年4 月首次成功進行自然交配。公園指，盈盈自7 月中開始出現一些典型妊娠症狀，包括食慾下降、休息時間增加等，但不排除此等是假懷孕現象，會繼續密切觀察盈盈的荷爾蒙水平及行為變化，適時向公眾提供最新消息。園方續指，由於一般自然交配的成功受孕機會較人工受孕為高，冀望今年有「添丁」的好消息。

安安上周患肺炎。（資料圖片 / 李澤彤攝）

「百歲」安安上周患肺炎 最近食慾減少

上周至於公園的「百歲熊瑞」安安將在今年8月踏入34歲，年齡相等於人類約102歲，是人工飼養環境下全球最長壽的雄性大熊貓。為慶祝安安生日，園方送上由窩窩頭而製成的壽桃，並送上雕刻了「壽」字的南瓜，寓意福壽連年。

安安患有常見的老年疾病，包括高血壓、關節炎和白內障，公園的動物護理員和獸醫一直為其提供治療以作舒緩。園方指，安安於上星期不幸患上由病菌引致的肺炎，導致食慾減少，團隊正密切監察安安身體狀況，為其提供優質及適切的醫療照顧。

另外，公園指將繼續密切注意疫情發展，配合政府防疫措施指引，釐定公園重新開放日期。