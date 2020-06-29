海洋公園大熊貓盈盈體重增2公斤　下月照超聲波確定是否有喜

港府上周五公布，委任劉鳴煒為海洋公園董事局主席，接替於下月1日離任的孔令成。劉今日（29日）以候任主席身份出席海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」活動，展館將於本周三（7月1日）開放予訪客參觀，可與三隻命名為「茶走」、「齋啡」及「鴛鴦」的港產小狐獴見面。 此外，大熊貓盈盈與男友「樂樂」早前首次成功自然交配，海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，盈盈體重輕微增加，由以往低於115公斤，現時已有117公斤，並出現煩躁及有不同行動變化，未能確定是否懷孕，7月至8月才能照超聲波，但指現時方向正面。

海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」，將於本周三開幕。（鄭子峰攝）

「小狐獴與大象龜之旅」周三開放予訪客

海洋公園全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」於今天（29日）揭幕，並於後日星期三（7月1日）開放予訪客參觀。內有20隻孤獴及兩隻亞運伯拉象龜，及去年已到達公園的5隻孤獴，牠們已誕下15隻小狐獴，其中三隻港產小狐獴由港人改名，並已定名為「茶走」、「齋啡」及「鴛鴦」。

疫情下展館設有入場上限，每次為60人；另外，7月25日至8月31日的入場名額即將於7月10日開始網上預約，今日的預約入場已爆滿。

即將卸任的海洋公園主席孔令成表示，很榮幸於過去17年一直見證著海洋公園於娛樂，教育以及保育方面的不斷成長，另外，與董事局成員感激一班充滿熱誠和拼動的海洋公園同事與管理層在資源緊的情況下，一直盡心盡力服務公園。

近年海洋公園瀕財困，劉鳴煒將於下月一日正式成為公園主席，處理這個「燙手山芋」。

動物及保育部總館長：盈盈「有喜」與否方向「正面」

另外，雌性大熊貓盈盈及雄性大熊貓樂樂在今年3月尾開始出現發情徵狀，並首次成功自然交配。公園早前表示，預料其最早可於今年6月下旬出現荷爾蒙水平及行為變化等懷孕跡象。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，盈盈體重輕微增加，由以往低於115公斤，現時已有117公斤，並出現煩躁及有不同行動變化，但要到較後時間，7月、8月才能照超聲波，他指現時方向正面。