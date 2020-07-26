保就業│羅致光：第二期內容8月份內公布　冀紓緩9至11月失業情況

勞福局局長羅致光於網誌談及「保就業」計劃，他表示，有人問及科學證據如何證明計劃可以紓緩失業情況，然而要回答問題，可能要先做個隨機控制實驗，惟如同救火一樣，「做完實驗才救人，都已燒死了」；他指，「保就業」計劃為僱主提供補貼，以解燃眉之急，承諾在受資助期間不裁員，不少僱主更要重新聘用員工及支薪，才能符合「保就業」補貼的要求。 而第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布，及後接受申請，希望可以持續紓緩9至11月的失業情況。

勞福局局長羅致光指，第二期的「保就業」計劃的內容將會在8月份內公布。（資料圖片／李澤彤攝）

羅致光指，「保就業」計劃的第一期，為合資格申請的僱主提供工資補貼，以其所選的2019年12月至2020年3月其中一個月份，計算其可獲補貼金額，即補貼當月每名僱員薪酬的一半，以9,000元為上限。領取補貼的2020年6、7、8月份的受薪人數不能少於3月份的受聘人數，否則有罰款。

他指，如所有分析一樣，「保就業」計劃「在其他因素不變的情況下」可以紓緩6、7、8月失業的情況。至於第二期的「保就業」計劃的內容，將會在8月份內公布，及後接受申請，希望可以持續紓緩9至11月的失業情況。