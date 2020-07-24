盛智文︰蘭桂坊上半年營業額最少跌四成　籲政府再出手保就業

因應本港爆發第三波疫情，食環署早前委派檢測機構Prenetics免費向1.6萬間食肆派發檢測套裝，以供收集食肆員工的深喉唾液樣本作測試之用，預計有20萬員工受惠，而Prenetics今日便到蘭桂坊食肆派發近100個檢測套裝。

近日，多間多間食肆現感染群組，「蘭桂坊之父」盛智文兒子、蘭桂坊集團行政總裁盛凱（Jonathan Zeman）表示，食肆需要做足防疫措施，包括讓食客入內時探熱、保持社交距離等，守好第一道防線。若做了大規模檢測，便可保障員工安全，食客可以更安心地光顧，這也是防止疫情傳播的最佳方法。

蘭桂坊集團主席盛智文透露，集團旗下食肆及酒吧上半年營業額按年下降40%至60%，期內有8間餐廳關門。（黃寶瑩攝）

視乎不同餐廳經營情況 決定減租幅度

蘭桂坊集團主席盛智文透露，集團旗下食肆及酒吧上半年營業額按年下降40%至60%，期內有8間餐廳關門；作為業主，集團同時會與租戶同舟共濟，將繼續視乎不同餐廳的經營情況，來決定減租幅度。他認為目前對餐飲業及各行各業均是嚴峻時期，呼籲政府推出第三輪防疫抗疫基金資助計劃，以保障就業，否則恐怕會出現大規模倒閉潮。「市民應戴口罩及保持社交距離，盡量留在家中。」

Prenetics行政總裁兼聯合創辦人楊聖武表示，公司自上星期開始到黃大仙、慈雲山區食肆派發檢測套裝，至今已派了2萬個，並完成8,000個測試，當中並無發現陽性結果，若發現有陽性結果，將會通知該名員工、食肆負責人及衛生署。現時Prenetics的化驗所每日檢測量為5,000個，隨著公司增聘人手，相信8月時日均檢測量可達2萬個。而在私隱方面，公司只會收集檢測者的姓名、身分證和電話，而檢測瓶則會在7日後銷毀。