休班警售假「adidas」遇上臥底海關　認賣冒牌貨等判社服令80小時

年輕休班警在網上出售假「adidas」球鞋，相約買家交收時，遭海關拘捕，警員曾一度想逃走，並傷及數名關員但終被制服。他早前承認出售冒牌貨等罪名，案件今(27日)在觀塘法院判刑，裁判官按感化官建議，判被告社會服務令80小時，又重申，任何公職人員均應避免成為一小撮的害群之馬。

被告黃港恆，25歲，警員，承認出售及管有應用偽造商標貨品，及兩項抗拒海關人員等合共4項罪名，指他在去年9月26日，在港鐵觀塘站大堂出售偽造商標貨品。

案情指，被告以網名「hangbo」，以500元出售一對「adidas」球鞋，海關人員懷疑該鞋是偽造商標的貨品，遂派出臥底關員與被告接洽，及相約在觀塘站交收，被告到場後拿出3對球鞋供臥底關員選擇，關員隨即表露身份，被告曾作出掙扎，但遭其他埋伏的關員制服，期間有關員的手及前臂受傷。

被告求情時曾透露他過往一年曾任機動部隊，並被派上前線處理社運情況，更曾受傷。他稱事前未有細心留意商標，一時不慎才犯上本案。

裁判官判刑時指，社會投放資源訓練警隊，是要他們維護法紀，對公職人員亦有所要求，希望被告能吸取教訓，並稱任何公職人員應盡量避免成為一小撮的害群之馬，以免對盡心盡力的公職人員產生不良影響。

案件編號：KTCC 335/2020