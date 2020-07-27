新冠肺炎｜確診個案遍各行業　張竹君：僱主可收集資料助追查

本地爆發第三波疫情，截至今日凌晨零時，過去24小時新增145宗確診個案，再創單日新高。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生坦言，確診個案急增遍布各行業，僱主或比衞生署更快獲悉有員工確診，建議僱主第一時間進行消毒，並收集緊密接觸員工的資料，以加快署方追查工作。 另外，仍有過百名確診者等待送院，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生建議，等候入院者在家亦要注意衞生，包家戴口罩、與家人分開用膳。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指，現時個案不斷上升，「數字好多」，當中遍佈各行各業、不同工作地點、食肆。她續指，部分僱員因身體不適求醫，有了初步結果後再同僱主講，故衞生防護中心未必第一時間知道個案。

張竹君指，期望僱主可「早啲行動」，若獲悉有員工初步確診，首先可清洗、消毒該員工有機會接觸的地方，並在可行情況下暫停服務，安排其他員工在家工作，直至衞生防護中心聯絡他們。

長期一同工作、一同用膳 已界定屬密切接觸

她又指，衞生署會視乎實際情況，介定密切接觸者，但舉例長期一起好近工作，曾一同用膳等，一般已符合定義，建議僱主可幫忙收集相關人士的電話、地址等資料，以加更快其後送去檢疫、派樽檢測的程序，「希望大家可以合作，截斷社區傳播鏈。」

張竹君指，本港新增145宗確診，多達142宗為本地感染個案。（李澤彤攝）

確診數字連日破百宗，今日仍然有逾百名確診者待送入院，公立醫院共有1207張負壓床，使用率79% ；負壓病房648間，使用率83%。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生承認情況不理想，強調醫管局已盡量調動病床，以盡快接收病人。

等入院在家要戴口罩、分開食飯

何建議等候者在家亦要注意衞生，包括在家戴口罩、勤洗手，與家人分開出入洗手間，冚蓋沖廁，並且分開時間用膳。她又提到，家人通常被介定為密切接觸者，衞生署亦會聯絡他們，接受檢疫。

