建築工涉網上煽惑包圍新屋嶺　控方指帖文指有女示威者被捉去強姦

建築工人涉嫌以網名「金正恩」之名，在Facebook一聲稱談政治的群組上，發放多篇有關示威者在新屋嶺扣留中心情況的帖文，其提到有女示威者疑遭不知名愛國人士捉走強姦，又指男示威者被虐打等，最後提到：「全民包圍新屋嶺，救出義士……」他因而被控煽惑他人參與非法集結等罪名。建築工否認指控，案件今(27日)在西九龍法院開審。控方稱主要對針被告所發的4篇帖文為證據，辯方卻質疑帖文並未提及行動內容。

被告潘榕偉（37歲）被控於去年‪9月19日至21日期間，煽惑他人於新屋嶺扣留中心外非法集結。

以金正恩的名及相作帳戶

庭上透露，被告以「金正恩」作為Facebook帳戶的名字，並使用北韓最高領導人金正恩的照片作為其頭像相，並在一個名為「不翻牆很難，很難不翻牆（專談政治）」的Facebook群組上，發布了多段帖文。

被告潘榕在facebook開帳戶，並以「金正恩」為其網名及用上金的照片為其頭像相。(李慧娜攝)

帖文指女事主遭強姦輪姦

控方指主要針對的4段帖文，主要關於女示威者在新屋嶺被侵犯，及男示威者被虐打等，其中有帖文提到：「我也不想FC (fact check 查究事實)，香港新屋嶺中黑警聲稱女示威者有嚴重自殘行為，要求為女示威者注射鎮靜劑藥物，然後對她們進行性侵、強姦、輪姦等」。

又指女示威者疑被愛國人士捉走

亦有帖文提到：「……更有說男示威者會被迫觀看女示威者受辱過程，再給活生生打死」、「每次遊行中有大量女示威者懷疑比(畀)不知名愛國人士捉走強姦」。

最後提到：「全民包圍新屋嶺，救出義士才是重中之重，人命沒了就是沒了」。

控方表示會依賴4個帖文以及被告在網上的回應以證明其煽動行為。

警長黃明浩曾向被告潘榕偉發好友邀請，卻未獲接納。(李慧娜攝)

警長曾發好友邀請未獲接納

控方傳召警長黃明浩（譯音）作供，黃隸屬網絡安全及科技罪案調查科，他指有關群組有逾5萬個成員，雖然他曾向被告帳戶發出好友邀請，但未獲接納。他進行確認調查時，曾看過被告在群組內的回應，包括：「你知道天朝處理異見人士的方法嗎？」、「如果新屋嶺唔係有古怪，點會咁多人守住，太平紳士、議員都入唔到，黑警無打算比新屋嶺的人活著出來」。

辯方指帖文無提行動內容

黃接受盤問辯方盤問時，承認雖然帖文中提到「包圍新屋嶺」，但沒提到行動內容。辯方指被告並非群組管理員，黃不同意。辯方又指，事發時段，很多市民都會遊行，甚至包圍新屋嶺，黃同意。

案件編號：WKCC3932/2019