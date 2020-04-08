逃犯條例｜去年4次用新屋嶺扣留182人　30人求醫　涉毆打阻見投訴

去年6月起反修例事件衍生連串示威衝突。警方昨日（8日）書面答覆立法會特別財委會質詢指，去年8月5日至9月2日，共使用四次新屋嶺扣留中心，處理182名被捕人士，其中於8月11日至8月13日，共有30名被捕者要求接受診治。 新屋嶺扣留中心現共涉兩宗投訴，包括投訴人聲稱於2019年8月12日凌晨要求會見被扣留人士時受阻，涉及四名警務人員，及有第三方投訴人聲稱有警務人員於扣留中心毆打6名被捕人士，兩宗投訴仍在調查中。

警方答覆立法會議員毛孟靜指，警務處按行動需要，在顧及各警署的羈留室使用量及其承受能力後，決定使用新屋嶺扣留中心處理行動中部分被捕人士。按資料，於8月5日至8月7日，扣留了75人；於8月11日至13日，扣留了53人，當中30人求醫，包括2人重覆要求接受診治，全送院；於8月26日，扣留了17人；於9月1日至2日，扣留了37人。

就新屋嶺扣留中心過去5年涉及的投訴詳情，警方指，收到兩宗投訴，包括有投訴人聲稱於2019年8月12日凌晨要求會見被扣留人士時受阻，涉及四名警務人員，及有不曾直接接觸被指控的警務人員的第三方投訴人，於8月22日投訴，聲稱有警務人員於扣留中心毆打6名被捕人士。兩宗投訴仍在調查中。

就該扣留中心管轄問題，警方指，新屋嶺扣留中心由警隊及入境事務處共用，一般用作處理內地非法入境者。由打鼓嶺分區警署管轄，24小時運作。扣留中心設施由警隊管理，入境事務處則負責其使用的辦公室的維修保養。