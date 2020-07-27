新冠肺炎｜一日4確診長者死　老伯日日港泰隔玻璃門探妻染疫不治

新冠肺炎疫情爆發第三波，今日（27日）再多兩宗死亡個案，截至晚上10時，一日有四名確診長者離世。 不治者為第1487個案、一名88歲男病人，他為港泰護老中心確診院友（第1335宗個案）的丈夫，幾乎每日到院舍「隔著玻璃門」探望妻子，卻也確診。另一死者為第1901個案、一名95歲女病人，她為個案1533確診女傭的密切接觸者。

瑪麗醫院一名88歲男病人、第1487號個案，於今日上午離世。他為第1355宗個案的丈夫，其妻子為慈雲山港泰護老中心的院友。（資料圖片）

+ 17 + 16 + 15

88歲死者居港泰護老中心同座大廈

醫管局晚上再公布多兩宗死亡個案。瑪麗醫院一名88歲男病人、第1487號個案，於今日上午離世。他為第1355宗個案的丈夫，其妻子為慈雲山港泰護老中心的院友，他幾乎每日到到院舍「隔著玻璃門」探望妻子，兩人或曾見過面。88歲男病人居於慈雲山永發大廈，即港泰護老中心所在大廈。

港泰護老中心群組累計有45人染疫，數名院友已離世。

▼第三波疫情措施 全面禁堂食 限聚令收緊至2人▼

+ 20 + 19 + 18

另一名為基督教聯合醫院95歲女病人，第1901個案，她當時從檢疫中心送院，為個案1533、居於彩虹邨錦雲樓確診外傭的密切接觸者，而外傭的94歲男僱主早前同樣確診。

計及今早伊利沙伯醫院公布兩名離世病人，今日本港累計有4人離世，而至今共有22名確診病人於公立醫院離世。