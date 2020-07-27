新冠肺炎｜慈樂邨慈正邨兩患者離世　累計20死　慈雲山共10人病歿

新型冠狀病毒肺炎疫情在本港持續蔓延，至今已累計錄得逾2,600宗個案，醫院管理局今日（27日）公布，再增一名76歲女患者及92歲男患者離世，累計20名新型肺炎患者死亡。 女死者住在慈樂邨樂旺樓，同邨早前有另外兩名患者離世，而男死者住在慈正邨正遠樓，兩人住的慈雲山合共有10名患者已歿，當中4人是港泰護老中心的院友，餘下兩患者分別住慈康邨及慈安苑。

伊利沙伯醫院發言人公布新增兩宗死亡個案，第2107宗個案、76歲女病人於昨晚離世，病人有長期病患，於7月21日因咳嗽、腹痛入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至昨晚11時23分離世。據醫管局公布，病人自7月25日起情況轉為危殆。

而第1306宗個案、92歲男患者亦有長期病患，他於7月7日因氣促、咳嗽入住伊利沙伯醫院接受治療，病人情況持續惡化，病人家屬亦同意若病情轉差時不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日上午9時13分離世。

至今累計20死 當中10名死者居慈雲山

衞生防護中心資料顯示，女患者住在黃大仙區慈樂邨樂旺樓，翻查資料，同邨的樂信樓及樂誠樓早前分別有患者離世，而男患者則住在慈正邨正遠樓。本港至今累計20名患者離世，當中10名死者住慈雲山，佔總數達一半，包括4名港泰護老中心的院友，以及兩名住在慈康邨及慈安苑的患者離世。整個黃大仙區亦屬爆疫的範圍，彩輝邨彩華樓以及坪石邨金石樓均有患者病逝。

離世日期方面，有13名患者均在7月離世，即本港爆發第三波疫情後死亡。