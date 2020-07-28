新冠肺炎｜法庭削公眾席聆訊如期　8月3至14陪審團新研訊重新排期

司法機構今日（28日）宣布，除非接獲法庭其他指示，否則所有聆訊將一般如期進行。法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目將進一步減少，以增加社交距離。在有需要及切實可行的情況下，司法機構或會安排在同一法院大樓內的其他地方即時觀看法庭聆訊。 原訂於8月3日至14日期間展開、有陪審團參與的新審訊及有陪審團參與的新死因研訊，將會重新排期。

司法機構今日表示，除非接獲法庭其他指示，否則所有聆訊將一般如期進行。（資料圖片）

禁堂食生效 午膳時間或會延長

司法機構今日表示，除非接獲法庭其他指示，否則所有聆訊將一般如期進行。如有任何改變，法庭會給予訴訟各方指示。原訂於8月3日至14日期間展開、有陪審團參與的新審訊及有陪審團參與的新死因研訊，將會重新排期。法院會就重訂審期的安排聯絡訴訟各方。

因應政府最新的禁止堂食安排，法庭在合適情況下或會給予適當指示，例如只在上午或下午進行聆訊，或給予較長的午膳時間。基於公共衞生考慮，司法機構繼續不容許法庭使用者攜帶食物在法院大樓內進食。

另外，法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目將進一步減少，以增加社交距離。在有需要及切實可行的情況下，司法機構或會安排在同一法院大樓內的其他地方即時觀看法庭聆訊。法庭大堂、登記處和會計部等範圍的人數限制將進一步收緊，以減少人流。

由7月30日起，各級法院的登記處和會計部將縮短開放時間，經調整後的開放時間為星期一至五上午8時45分至下午12時30分，及下午2時至5時（公眾假期除外）。因此，登記處和會計部所能處理的事務將進一步減少，等候時間亦會進一步延長。

由7月30日起，向法庭使用者及公眾人士提供支援服務的其他辦事處將縮短開放時間。投訴組櫃枱服務將於同日起暫停服務，直至另行通知。