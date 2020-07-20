新冠肺炎｜司法機構暫停聆訊兩天　大狀形容不倫不類

新冠肺炎第三波爆發來勢洶洶，政府昨(19日)下午宣佈只維持有限度服務，司法機構至昨傍晚才宣佈聆訊將暫停，但僅暫停兩天，法院這兩天仍會處理保釋或涉及羈留人士的緊急申請，周三聆訊便會恢復如常。惟仍有市民今早仍不知安排而摸上法庭，亦有主控官連那單案件會上庭亦不能確定，不知安排，要等司法機的進一步消息，亦有大狀直言覺這停擺兩日安排不倫不類。

市民撲空形容離譜

西九龍裁判法院屬較繁忙的裁判法院，今早亦有市民不知聆訊延期而到了法庭，有保安向入庭者表示「唔開」，有市民形容「離譜」，又指保安「咩都唔知」。雖然法庭這兩日只會處理新羈押案件及保釋申請等，法院反而比平日更遲開庭。有檢控官透露，原先有一宗示威相關案件定於今日再次提堂，但現時仍未知聆訊會否取消；她亦不清楚法庭日後的安排，需等候司法機構消息。

西九龍法院平日是最繁忙的法院之一，今天沒有審訊，法庭卻較平日遲開。(資料圖片)

認為司法機構應提早公布

專門到庭支持涉示威案被告的「旁聽師」阿聰認為，他理解司法機構將聆訊延期的安排，但認為可提早公布，而非等到昨日晚上才發放訊息。他又指，雖然司法機構現時暫稱周三會恢復正常，但有部份「手足」亦對審訊或受影響感到擔心。

有被告未有被安排到庭

阿聰今早本到東區裁判法院，旁聽一宗涉兩名被告在去年9月15日港島遊行後，刑毁天后站售票機及八達通增值機的案件，惟懲教人員今早卻未能安排被告上庭，部份「旁聽師」的行程被打亂，有人亦因無法等至下午已離去。

大律師指停擺兩天不倫不類

有大律師非常不滿是次安排。他指，政府在昨日下午4時許公布公務員在家工作，但司法機構9時許才公布安排，質疑「（司法機構）開左6個鐘頭會？」

他又非常不滿現時停擺兩日的做法，形容安排不倫不類。他指，若因疫情令到這兩天的聆訊延期，怎可能星期三回復正常，質疑為何不整個星期暫停聆訊。

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公眾席作棋盤式座位安排

其實自從疫情於本月初開始出現本地感染個案，並逐漸開始在社區浮現，司法機構亦作過一些安排，如於上周二(14日)宣布會增加社交距離，包括在法庭內的公眾席和法庭大堂的座位數目減少約一半，採用「棋盤式」座位安排，有需要時會在法院內轉播法庭程序。

鼓勵用電子方式處理

此外，法庭大堂、登記處和會計部等範圍將繼續設人數限制，避免聚集，並鼓勵法庭使用者使用電子方式處理，包括透過視像會議設施進行遙距聆訊，以及以電子方式提交文件等，但法庭的運作基本上如常。

兩法院曾有確診者到訪

惟這宣布後翌日，司法機構得悉勞資審裁處一名外判清潔工確診，勞審處於上周四(16日)起關閉，所有案件延期至另行通知；同日亦獲悉一名確診者曾到過屯門法院，但該確診者到過的範圍較小，屯門法院上周仍照常辦工，只是把受影響的樓層關閉消毒，關閉的部份已於上周六(18日)重開。