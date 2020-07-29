食肆禁堂食　多間大學設特別用膳安排　嶺大為非文職開冷氣房

食肆全日禁堂食的措施今日（29日）起生效，為配合新規例，多間大學推出特別用膳安排。當中嶺南大學為保安員及清潔工等非文職同事提供冷氣房間，讓他們分隔多於1.5米的距離下吃飯；而香港城市大學及中文大學則推彈性午膳安排，安排員工分批用膳。而科技大學及教育大學則設臨時用膳位置，方便員工師生吃飯。 至於外判工，香港理工大學預備風扇、座椅等，劃分「工友用膳區」供外判員工吃午飯；香港大學的外判工程承建商則會為工人準備飯盒，讓他們在設風扇的位置用膳。

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新冠肺炎疫情持續爆發，港府防疫措施「加辣」，今日起食肆全日禁止堂食，只有11類餐飲業務處所獲豁免，包括不對外開放的員工飯堂（如港鐵、專營巴士公司、隧道經營者等的員工餐廳），以及非政府組織經營的殘疾人、老年人、兒童和青年以及其他弱勢群體的日間和居住福利服務，在場所提供膳食或食品和飲料等。多間大學亦因應新措施而設特別用餐安排。

嶺大為非文職人員提供冷氣房用餐

嶺南大學表示，已建議部門彈性安排需回校工作的同事分批用膳，另安排冷氣房間予保安員及清潔工等非文職同事用膳，確保座位間有多於1.5米距離。

香港理工大學在校內有蓋的通風位置設立「工友用膳區」。（理大提供）

理大、科大在用膳區設風扇或風機



而香港理工大學及香港科技大學則在室外通風位置設用膳區。理大在有蓋通風位置放約40張附小桌椅的塑膠靠椅，並備風扇，供外判員工在「工友用膳區」內單向吃午飯。科大則為部分戶外桌椅加設太陽傘，另設臨時用膳位置及風機，供教員及師生用膳。

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城大、中大推彈性用膳 港大外判工程承建商為工人提供飯盒



至於城市大學、中文大學及香港大學，今日起暫停校內所有餐廳堂食。城大及中大均表示已盡量實行在家工作安排，回校工作者可彈性或分批用膳。

香港大學則表示，校內設桌子長凳供師生使用，而正在校內進行外判工程的承建商，會為工人準備飯盒，並在工地開動風扇，讓他們在良好通風環境下用膳，但強調除用膳外，所有人必須佩戴口罩。

教大設臨時用膳區

而教大亦表示，已在校園內設置臨時用膳區，供有需要師生及工友使用，校方會密切留意實際情況，適時檢視各項安排。