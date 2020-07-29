新冠肺炎︱全日禁堂食　市民排隊拎外賣到公園用膳：為生存冇辦法

本港第三波新冠肺炎爆發嚴峻，政府收緊抗疫措施。今日（29 日）起，餐廳全面禁止堂食、「限聚令」收緊至2人，室內及室外公眾地方必須佩戴口罩。午膳時間，記者到中環及荃灣一帶視察，餐廳外企滿多名等待提取外賣的市民，白領上班族回辦公室用膳，有些藍領打工仔則到附近遮打花園享用外賣飯盒。 惟今日天氣陰晴不定，一時傾盆大雨，一時陽光猛烈，讓戶外用餐的市民無從適從。有市民無奈地指，堂食禁令帶來不便，並坦言：「做嘢已經好辛苦啦，而家食飯都辛苦。」有清潔工於公園撐起傘吃午飯，他指清潔房內已有4名工友在吃飯，為免太多人聚集，他便獨自到公園用膳。

【全日禁堂食】中環：不少市民外出購買飯盒。（黃偉民攝）

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在中環熙來攘往的街道，有不少市民提著外賣盒走過，到遮打花園用膳。從事物流業的Joe稱，基於工作性質沒有固定辦公室，他一向都會光顧公司附近餐廳，現在只好買外賣到公園用餐，「無辦法啦，要忍下」。對於政府全日禁堂食的抗疫措施，Joe表示理解，惟豁免檢疫存在些許漏洞，認為政府應解決此問題。「而家為咗生存無辦法」，從事保安員的呀臣唯有到公園進食後上班，他認為政府應截斷源頭，「唔解決源頭，做幾多檢疫都冇用」。

食肆門外企滿待取外賣的市民，從事地產業的鄭先生認為禁堂食的政策為大眾帶來不便，不過他的公司實施在家工作，一星期只需回辦公室上班一天，因此未受此政策影響。鄭先生指，不擔心與同事在辦公室一起進食外賣飯盒會增加感染機會，「因為平時工作忙都會喺office食飯」。

烈日當空下用餐 市民汗流浹背

另一邊廂，在海盛花園休憩處則有不少市民食外賣飯盒，所有人均1至2人一組、保持距離吃飯。日式連鎖餐廳的工廠員工陳先生指，雖然公司容許員工在休息室食飯，但他沒有自備午膳，唯有到茶餐廳購買後在公園進食，「因為政府話可以喺公園食飯，所以我就揀公園」。不過在烈日當空下用餐令陳先生汗流浹背，他對堂食禁令感到很不方便，「做野已經好辛苦啦」，續指對政府失去信心，「本身疫情緩和，而家愈搞愈衰」。

街道清潔工麥先生指，他可到垃圾站的休息室食飯，惟與工作地點遙遠，加上又怕衛生問題，適逢今午暴雨便到公園避雨吃飯，「有雨撇入黎，冇辦法，個邊（附近）又人多！」惟有撐起傘吃午飯。麥生續指，不擔心上址太多人吃飯會染疫，「我地危唔危險都唔知架，邊個中都唔知！」。另一名廁所清潔工人王生則表示，由於清潔房內已有4名工友在吃飯，人數較多，自己便到上址吃午飯，無處可去之下唯有「聽日繼續黎！」直言「希望疫情快啲過！」

暴雨下到天橋底食飯

售貨員阿勇表示，今日他到荃灣一帶見客，他指平時都會外出食飯，「頭先落緊大雨，我搵唔到地方（食飯）所以嚟橋底。」他稱政府實施全日禁堂食，某程度上會為市民帶來不便，但他認為了減低疫情擴散，希望大家會體諒，「我見到大家都隔得幾遠，食完就會走，我都唔太擔心。」另外，地盤工林先生表示，他在附近地盤工作，猶於政府禁堂食措施生效後，他與工友提取多賣到天橋底的休憩處用膳。他指由於地盤的環境不理想，加上擔心太多人，因此不會在地盤內食飯。「食飯時間個個人出哂嚟，但附近得一個公園，咁樣咪仲易中招。」林指由於地盤工屬日薪，受疫情影響不少同工收入大減。

深水埗燒鵝大皇老闆香先生表示，今日政府實施全日禁堂食措施後，今日生意下跌近八成，「外賣冇得做，冇晒人，未試過（咁差生意）。」香先生表示，由於生意受到影響，已通知部分員工今午休息，現場可見有市民買外賣後，步行至附近後巷食飯。「今日買飯送飲品，好少人叫外賣，做咗兩個鐘，唔知有冇20單外賣。」