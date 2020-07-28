新冠肺炎｜食環署今起為街市檔戶免費檢測　黃大仙、觀塘區優先

本地第三波新冠肺炎疫情爆發，食環署今日（28日）開始，會為街市攤檔從業員安排免費病毒檢測服務，檢測承辦商將向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本，無須網上登記。食環署表示，今日已率先派員到黃大仙區派樣本瓶，未來數天會繼續於黃大仙及觀塘區街巿派樽，之後再陸續到其他地區安排檢測。

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港府昨（27日）決定為較高風險群組從業員，擴大免費檢測範圍，包括街市檔戶。食環署指出，為街市檔戶提供的檢測，由承辦商Prenetics Limited負責。承辦商今日起陸續到全港街市，向攤檔從業員及駐場人員派發樣本瓶，收集深喉唾液樣本，參與人士無須網上登記。

食環署發言人表示，承辦商會提供一站式服務，除派員派發樣本瓶，亦會於隨後1至2日，收回樣本檢測，若結果呈陽性，個案會即時轉交衞生防護中心跟進。檢測承辦商預料，未來數日會先涵蓋黃大仙及觀塘區的街巿，之後會陸續到其他地區安排檢測。

食環署表示，今日已率先派員到黃大仙區派發樣本瓶。（資料圖片）

食環署又強烈呼籲，街市檔戶積極參加檢測計劃，並遵從政府規定，在街市範圍內佩戴口罩，持續保持個人及環境衞生。