新冠肺炎｜疫情拖累司機遭解僱或開工不足　工會要求政府派1萬元

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，經濟大受打擊，汽車交通運輸業總工會今日（28日）表示，有專線小巴司機開工不足，最嚴重一個月停工22天，司機連續多月接近無收入；工會又指，多名旅遊巴及校巴從業員被解僱，要求政府放寬申請防疫抗疫基金資格，並直接向每名受影響前線員工，發放1萬元資助。

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工聯會汽車交通運輸業總工會表示，疫情嚴重影響運輸業，不少從業員收入大減，被迫放無薪假的情況愈來愈嚴重。工會指出，有專線小巴司機開工不足，自3月起，每月至少停工10至15天，最嚴重的一個月，甚至要停工22天。工會又指，由於運輸署暫停駕駛考試，教車師傅同樣開工不足。

工會又稱，雖然政府推出防疫抗疫基金，但由於部分校巴及旅遊巴公司倒閉，或已解僱員工，相關從業員根本無法獲得僱主簽名，未能申請資助。另外，政府早前雖向貨車業界發津貼，但津貼對象只有車主，貨車司機及跟車工人未有受惠。

工會促政府盡快向所有受影響前線僱員，發放1萬元津貼，並放寬防疫抗疫基金的申請資格，讓司機申領津貼。工會又期望，政府為前線司機提供口罩及車輛清潔用品，並盡快為前線司機免費檢測新冠病毒，讓市民及從業員更安心。