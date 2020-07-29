新冠肺炎｜強制戴口罩食煙無豁免　「偷食」煙民：警察只會叫戴返

政府今日（29日）強制市民室內外戴口罩，而除下口罩吸煙更不獲豁免。今日朝早朗豪坊外食煙市民明顯減少，亦只有零星市民在較隱蔽地方除罩食煙。有煙民認為雖然法例生效，但他們並不會理會，而警察亦只會叫他們戴上口罩，所以都會繼續食煙。

煙民張先生剛食完早餐，順便食支事後煙。 （馬煒傑攝）

因應疫情嚴重，政府再次加強防疫措施，當中包括，強制市民室外及室內公眾地方戴上口罩，除了飲食、食藥、因身體或精神上殘疾而不能戴口罩外，食煙、做運動等原因並不獲豁免。

新措施於今日（29日）開始生效，今朝早上朗豪坊外聚集食煙的人數亦明顯減少。平日較多煙民聚集的砵蘭街與上海街只有零星煙民躲在隱蔽處偷偷除下口罩吸煙，不時更有食環人員巡查；而有貨車司機則留在車中食煙。

朗豪坊外不時有食環巡查。（馬煒傑攝）

煙民曾先生認為政府強制市民戴口罩都是一件好事，因為疫情都較為嚴重。但對於食煙不獲豁免則認為是不切實制，他形容「除非開個窿食」，否則都是要除下口罩食煙；對於食飯獲豁免而食煙不獲豁免，他則認為兩者不能比較，始終食煙對身體是有害，而食飯是必須，又認為政府不如直接禁煙，反正都對身體有害；他又認為雖然法例生效，但煙民都不會理會，繼續在街上食煙，「警察都唔會做野，最多叫你戴翻口罩，真係叫到咪戴翻個口罩」；對於張建宗建議大家「可以趁依個機會戒煙」，曾先生則認為勸大家戒煙都是好事，但他並不會因此而戒煙。

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煙民張先生剛剛食完早餐，於是順便食支「飯後煙」。他表示並不知道原來室外公眾地方都要強制戴上口罩，又覺得食煙不獲豁並不合理，指自己食完煙後都會再戴上口罩，又認為街上食飯除下口罩同樣會導致病毒傳播；對於張建宗勸他們戒煙，張先生則表示戒煙「唔係咁易」、「如果戒到一早戒咗」；他表示自己仍會繼續食煙，不過有警察或食環人員過來勸喻，他都會戴上口罩。